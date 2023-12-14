Символ агресії та втрат: чому ЗС РФ втратили таку кількість Ка-52, — експерти

Польські аналітики зазначили, що якщо будь-яку бойову машину і буде знято з озброєння РФ через втрати в цій війні, то це буде, найімовірніше, Ка-52 "Алігатор".

Бойовий гелікоптер Ка-52 "Алігатор" Збройних сил РФ мав стати символом блискучої перемоги над Україною, але став символом провалу окупантів та їхніх втрат. Перед повномасштабним вторгненням росіяни широко піарили ці машини, однак у перші дні війни фотографії збитих вертольотів облетіли весь світ. Про причини таких втрат повітряних сил РФ розповіли 14 грудня оглядачі Defence 24.

У матеріалі йдеться, що ПКС Росії мали перед початком війни 130 ударних вертольотів Ка-52. За даними сайту Oryx, щонайменше 46 таких гелікоптерів було знищено, 47 захоплено українськими силами та 12 пошкоджено. Таким чином Росія втратила 115 "алігаторів". Крім того, в це число не входить зношена техніка, яка втратила свій функціонал у процесі експлуатації.

Але ці дані зовсім не показують, що сама конструкція вертольота Ка-52 виявилася невдалою. Польські оглядачі вважають, що причина таких втрат полягає в тому, що ці машини найчастіше кидають на складні ділянки фронту через їхню високу ефективність і виживання в зонах роботи української ППО.

"Ка-52 — одна зі справжніх робочих конячок цієї війни. Ці машини кидають у найнебезпечніші райони фортів, і вони зіграли важливу роль, зокрема, у стримуванні українських військ там, де російські лінії були під загрозою прориву", — пишуть експерти.

Крім того, з огляду на значущість "алігаторів" на передовій, вони частину ставали мішенню для українських ракет і безпілотників, якими ЗСУ атакували авіабази противника. Автори матеріалу нагадали про успішний удар ЗСУ в жовтні 2023 року із застосуванням ракет ATACMS.

Водночас росіяни намагалися модернізувати Ка-52 і вводити їх у стрій після ремонтних робіт, але хоча точне число такої техніки невідоме, напевно воно було набагато меншим, ніж завдані втрати.

"Якщо якийсь російський літальний апарат і буде знято з озброєння в цій війні через втрати, то це, найімовірніше, буде Ка-52", — підсумували експерти.

Нагадаємо, 14 грудня командир екіпажу гелікоптера Мі-8 з позивним "Гуцул" розповів, що ЗС РФ поки що не зазнали критичних втрат військових вертольотів, які використовують під час війни в Україні. Офіцер вважає, що ці втрати критичні тільки для Ка-52 "Алігатор", але інших вертольотів у ворога достатньо.