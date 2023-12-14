Рада хоче посилити мобілізацію в Україні: ЗМІ дізналися деталі проєкту закону

За словами журналістів, у законопроєкті передбачено, що органи місцевої влади відповідатимуть за процеси мобілізації та демобілізації в населених пунктах.

У запропонованому законопроєкті про мобілізацію передбачено план зробити місцеву владу і поліцію повноправними учасниками цього процесу, скасувати "бронь" для осіб, які здобувають другу вищу освіту, і впровадити систему ротації в Територіальних центрах командування. Про це повідомляє видання NV.

За даними джерела, журналісти отримали робочий варіант законопроєкту про мобілізацію від одного з представників комітету ВР з питань нацоборони та розвідки.

Так, за словами видання, до законопроєкту внесено кілька ключових змін, які пропонують впровадити депутати:

військові, які призвані на службу за мобілізацією, на особливий період і мають військово-облікову спеціальність за інженерним спрямуванням, мають призначатися на посади виключно за набутою освітою та спеціальністю;

військові, які беруть безпосередню участь у відсічі збройній агресії проти України, підлягають ротації для відпочинку та відновлення боєздатності не пізніше ніж через три місяці безперервної участі;

військові строкової служби звільняються з військової служби в запас у строк, що не перевищує шість місяців, з дня набрання чинності законом.

військові, які проходять службу на посадах у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, повинні переміщатися на інші посади у військові частини через три місяці служби в ТЦК. Повторне призначення в ТЦК можливе в порядку просування по службі, але не раніше ніж через три роки;

громадяни, яких визнали обмежено придатними до військової служби до набрання чинності законом, підлягають повторному медичному обстеженню протягом шести місяців із дня набрання чинності законом.

Зміни в регулюванні відпустки військових

Законопроєкт також врегульовує норми про надання відпустки. Зокрема, після звільнення з полону військовому має надаватися додаткова відпустка зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини.

Крім того, таку саму додаткову відпустку мають надавати військовим, які після запровадження воєнного стану проходили протягом 24 місяців безперервну військову службу, брали безпосередню участь у бойових діях не менше ніж 12 місяців і виявили бажання для подальшого проходження військової служби.

Зміни в регулюванні звільнення з військової служби

Цей проєкт закону також регулює питання звільнення з військової служби. Зокрема, дозволяється звільнення зі служби у зв'язку зі звільненням із полону (якщо військовий не захотів продовжувати службу), а також за власним бажанням — для військових із числа іноземців та осіб без громадянства, які проходять службу за контрактом у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту або Нацгвардії України.

Зміни у повноваженнях виконавчих органів місцевої влади

До того ж законопроєкт пропонує розширити повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері оборони. До їхніх обов'язків хочуть додати, зокрема:

забезпечення організації призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу та альтернативну (невійськову) службу, підготовки молоді до військової служби;

забезпечення на території відповідних населених пунктів ведення персонально-первинного військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів, забезпечення бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;

організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з підготовкою та виконанням завдань територіальної оборони, на відповідній території;

забезпечення планування та проведення мобілізаційної підготовки, заходів мобілізації та демобілізації на території відповідних населених пунктів.

Оформлення Сертифіката захисника України

Законопроєктом пропонується встановити ще одне нововведення: на кожного призовника, військовозобов'язаного та резервіста має формуватися Сертифікат захисника України, що відображається через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатку Порталу Дія.

Водночас у законопроєкті немає положення про зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років.

Цей закон у разі його ухвалення має набрати чинності через місяць із дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, кого можуть призвати на військову службу 2024 року. Добровільно за контрактом можуть мобілізуватися чоловіки віком від 18 до 27 років без бойового досвіду, особи з інвалідністю та відстрочкою за сімейними обставинами, а також жінки.

Також нагадаємо, що членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська заявила, що Генштаб ЗСУ проти демобілізації через недостатню кількість людського ресурсу.