ЗСУ зможуть протриматися ще один рік в умовах скорочення допомоги Заходу, — ЗМІ

За словами колишнього командувача армією НАТО в Європі Джеймса Ставрідіса, Росія є "небезпечним і безпринципним гравцем", який має в своєму розпорядженні все ще дієздатну армію і великі ресурси.

Найближче майбутнє України залежатиме від того, чи продовжать США і Європейський союз надавати військову допомогу Києву в достатніх кількостях. Про це написав колишній головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс у своїй колонці для Bloomberg 14 грудня.

Ставрідіс заявив, що майбутнє на полі бою в Україні "в кращому разі туманне". За його словами, є два ймовірних сценарії.

Перший сценарій, на думку американського офіцера, втілиться в життя, якщо американці та європейці продовжать нарощувати військову допомогу Києву, виділивши на неї 100 мільярдів доларів.

Він підкреслив, що ця сума є "невеликою", порівняно з оборонними бюджетами західних країн, однак вона допоможе Україні стримувати агресора від нових наступальних дій.

Другий сценарій Ставрідіс назвав "більш похмурим". Він передбачає припинення західної допомоги українській армії. За словами офіцера, у такому разі російські окупанти можуть отримати можливість відновити наступ.

"Україна, ймовірно, зможе протриматися ще рік за підтримки Заходу, що скорочується, але після цього Путін доб'ється свого", — стверджує Ставрідіс.

На думку екскомандувача армії НАТО в Європі, Володимир Путін робитиме все можливе, щоб війна тривала до президентських виборів у США, оскільки розраховує на перемогу Дональда Трампа і припинення американської допомоги Києву.

"Тож Зеленський може бути впевнений, що у нього попереду щонайменше ще рік боротьби", — заявив американський адмірал.

Ставрідіс вказав на те, що Росія є "небезпечним і безпринципним гравцем", який має в своєму розпорядженні все ще дієздатну армію і великі ресурси. Водночас він зазначив, що допомога Києву є "гарним поверненням інвестицій", оскільки військам НАТО і США не доводиться битися в Україні.

"Як ми можемо гарантувати, що Путін не виграє цю незаконну й аморальну війну? На даний момент, задовольняючи відносно скромні запити Зеленського — не про західні війська, а про засоби війни для захисту своєї країни", — пише Ставрідіс.

Нагадаємо, 14 грудня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вказав на те, що президент РФ Володимир Путін укотре підтвердив свій намір продовжувати війну в Україні.

Тим часом представниця пресслужби Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що спікер Палати представників Майк Джонсон вирішив відправити американських законодавців на різдвяні канікули і не продовжувати ще на тиждень роботу обох палат Конгресу, щоб узгодити додаткове фінансування Україні та Ізраїлю.