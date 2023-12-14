Під загрозою п'ять областей: Путін поставив цілі перед ЗС РФ до 2026 року, — ЗМІ (карта)

Амбіції Кремля враховують повне захоплення Донецької та Луганської областей, а також просування на сході та, "якщо можливо", окупацію Харкова. Повідомляється, що Росія розраховує на втрату Україною підтримки.

Президент Росії Володимир Путін має план захопити ще більше територій України та провести фальшиві перемовини. Про це з посиланням на висновки розвідки та неназваних співрозмовників повідомили у німецькій газеті BILD.

У матеріалі йдеться, що Москва працює над реалізацією нового середньострокового військового плану, який стосується війни в Україні. Він передбачає захоплення нових територій.

За даними розвідки, Росія робить ставку на зниження підтримки України західними партнерами та "фіктивні переговори". Останні мають показати світу, що РФ нібито має "мирні наміри".

Кремль ставить перед ЗС РФ конкретні цілі:

до кінця 2024 року — захопити повністю Донецьку та Луганську область та просунутись до річки Оскіл на Харківщині;

у 2025-2026 роках — окупувати "значні частини" Запорізької, Дніпровської та Харківської областей.

Зі слів інсайдера, "якщо можливо, з містом Харків".

"Всі східні райони ліворуч від Дніпра мають бути завойовані протягом 36 місяців. Тоді річка — це новий фронт", — пояснив він.

Також план Москви стосується і півдня України, вимагаючи від окупантів:

утримати "нинішній фронт" у Херсонській області;

не допустити просування ЗСУ до Криму.

Інфографіка планів РФ щодо війни в Україні Фото: Bild

За інформацією розвідки, росіяни припускають, що їхня військова економіка буде ставати все більш ефективною. Вони розраховують втрачати в Україні щороку 100 тисяч військових і мобілізованих. Окрім того, за розрахунками РФ, новий президент США скоротить або повністю припинить підтримку України.

У ЗМІ передали, що в Кремлі прагнуть поєднати військове просування з "переговорами" з Україною.

"Як і у 2015 році, Кремль покладається на фіктивні переговори, створюючи факти на порожньому місці", — розповів неназваний співрозмовник, знайомий з інформацією.

Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов заявив 14 грудня, що РФ не планує вести війну в Україні у 2025 році. Однак він зазначив, що Москва ще може підкоригувати свої плани.

Радник голови ОП Михайло Подоляк 14 грудня заявив, що президент РФ Володимир Путін підтвердив свій намір продовжувати війну та вбивства. Зі слів Подоляка, війна триватиме, поки лідер країни-агресорки "не компенсує свою ненависть".