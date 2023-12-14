"Доставили" у ТЦК на бусі: в Україні засудили чоловіка, який "не вміє воювати"

Українець в один день потрапив на перевірку даних у військкомат, пройшов медогляд і отримав "бойову повістку". Вже наступного дня його мали відправити в частину, але чоловік мав інші плани.

В Україні засудили ухилянта, який проігнорував "бойову повістку", бо "не військовий". Деталі відомі з вироку Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 8 грудня.

Вік та ім’я засудженого невідомі, однак зазначено, що він — уродженець міста Стрий. 5 червня його "доставили" у ТЦК, де українець пройшов медичний огляд військово-лікарською комісією. Того ж дня він отримав довідку, що визнаний придатним до служби, та підписав "бойову повістку".

Вже наступного дня, 6 червня, чоловік мав з’явитись у пункт збору, звідки його доправили б до військової частини. Однак працівники військкомату так на нього і не дочекались, що кваліфікували як ухилення від призову.

Пізніше у суді українець розповів, що у день вручення повістки поблизу нього "зупинився бус". Чоловіка забрали та машиною відвезли у ТЦК "для уточнення даних".

Зі слів засудженого, він не з’явився у пункт збору, бо хотів оскаржити висновки медкомісії. Однак, ймовірно, руки до цього так і не дійшли. Окрім того, він заявив, що "не військовий, не вміє і не бажає воювати".

Ці аргументи не допомогли йому уникнути покарання. Ухилянта визнали винним та засудили до ув’язнення на три роки.

Нагадаємо, в Україні засудили резервіста, який проігнорував "бойову повістку". На суді він заявив, що донатить на ЗСУ.

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