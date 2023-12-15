Хотів захистити світ від зла: на війні з Росією загинув боєць Інтернаціонального легіону (фото)

Патапілі Хеваге Шехан Ранішка був другом загиблого жителя Млинова Тараса Коханюка. Бійця Інтернаціонального легіону поховають поруч із побратимом.

У Донецькій області загинув боєць Інтернаціонального легіону територіальної оборони України Патапілі Хеваге Шехан Ранішка. Про це повідомила Млинівська селищна рада у Facebook Рівненської області.

"Молодший сержант ЗСУ, командир 3 піхотного взводу, 3 піхотної роти ССО "Чарлі" інтернаціонального легіону з березня 2022 року в лавах ЗСУ. Позивний "Дантист", — ідеться в повідомленні.

У раді заявили, що Ранішка був другом загиблого жителя Млинова Тараса Коханюка. Ба більше, він був другом родини Коханюків. Українські друзі називали його "Даня".

"Сенсом життя загиблого Захисника було звільнення світу від зла. Хто знав загиблого військовослужбовця, кажуть про нього, що це людина чудової душі, відкритого і доброго серця", — зазначили в раді.

Повідомляється, що 15 грудня орієнтовно об 11:00 траурний кортеж із тілом загиблого воїна зустрічатимуть біля Млинівського ліцею № 2. Далі його проведуть "живим коридором" вулицею Рівненською, вулицею Михайлівською до Свято-Михайлівської церкви, де відбудеться похорон і прощання.

"За погодженням із сім'єю загиблого воїна поховають на Млинівському цвинтарі (Слобода), поруч із могилою його військового командира, друга — Тараса Коханюка", — зазначили у Млинівській селищній раді.

Патапілі Хеваге Шехан Ранішка Фото: Млинівська селищна рада/Facebook

Нагадаємо, що 14 грудня стало відомо, що на фронті загинув фехтувальник Федір Єпіфанов. Хлопець почав захищати Україну від російських окупантів із перших днів повномасштабного вторгнення. Тоді йому тільки виповнилося 18 років, розповіли в Національній федерації фехтування.