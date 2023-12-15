"Атеш" виявив базу ЗС РФ у Криму: яку військову техніку зберігає ворог (відео)

У Джанкої та районі партизани виявили місця розміщення російської техніки та особового складу. Військові машини розкидані полем, їх ніхто не охороняє, розповіли в українському підпіллі.

Українське підпілля виявили розміщення військової техніки та особового складу Збройних сил Російської Федерації у Джанкойському районі в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Атеш" працює у Джанкойському районі", — йдеться у повідомленні.

Партизани зазначили, що в ході розвідувальної діяльності виявили місця розміщення техніки та особового складу ворога. На околицях селища Новостепове було помічено різну техніку противника, зокрема КамАЗ та БТР. Натомість машини розкидані полем, а охорони немає.

Координати, за якими розміщена ворожа техніка, — 45.6727621, 34.3844866.

Партизанський рух "Атеш" також виявив базу ЗС РФ у Джанкої, на ній також спостерігалася різна техніка. Її координати — 45.6899279, 34.3938653.

Підпілля додало, що продовжує знаходити нові місця розміщення ворога, натомість уся отримана інформація передається "у правильні руки".

Нагадаємо, 14 грудня у партизанському русі "Атеш" повідомили про виявлення нового місця розміщення російської військової техніки у Гвардійському в Криму. Партизани помітили КамАЗи та артилерійські тягачі. Ворогу потрібна ця техніка для перекидання особового складу та установок "Мста-Б" і "Гіацинт-Б" у Херсонську область.

Того ж дня стало відомо, що партизани простежили за стоянкою військової техніки РФ у Сімферополі в Криму. Серед військової техніки "Атеш" помітив броньовані машини "Тигр", крани, КамАЗи-5350, машини зв'язку "ГАЗ-66", маршрутки та автобуси.