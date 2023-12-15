"Ми всі знаємо, що це означає": у Білому домі відреагували на "Пряму лінію" Путіна

Як зазначив представник Адміністрації президента Джон Кірбі, Кремль подвоїв ставки, тому Конгресу США необхідно якомога швидше ухвалити новий пакет допомоги Україні.

В Адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що президент Росії Володимир Путін на своїй "Прямій лінії" 14 грудня підтвердив свою мету — завоювати й підпорядкувати всю Україну. Про це на брифінгу повідомив представник Білого дому Джон Кірбі,

Кірбі відзначив слова Путіна, який заявив, що "мир настане тільки тоді, коли Росія досягне своїх цілей". На думку Кірбі, Кремль подвоїв ставки та не має наміру припиняти війну в Україні, поки Росія не захопить всю її територію. У зв'язку з цим Кірбі наголосив на необхідності виділення коштів Конгресом США для підтримки України

"Ми всі знаємо, що це означає. Але я сподіваюся, що республіканці з Палати представників, які місяцями тримали в заручниках найважливішу допомогу Україні, почули послання Путіна. Замість цього вони вирушають додому на свята, а українці знову вступають у бій. На них чекають нові обстріли, нові повітряні атаки, нові холодні темні ночі. А за останні 24-48 годин Росія завдала додаткових авіаударів по найважливіших об'єктах інфраструктури. Вони зіткнуться з новими смертями та руйнуваннями для своїх сімей і своєї батьківщини", — заявив Кірбі.

Кірбі закликав Конгрес США якомога швидше ухвалити новий пакет допомоги Україні, щоб допомогти їй протистояти російській агресії. Він також підкреслив, що війна в Україні не є ізольованою подією, а являє собою загрозу міжнародному порядку.

"Путін кидає виклик тому самому міжнародному порядку, який ми допомогли побудувати. Він кидає виклик Статуту ООН. Він кидає виклик самому поняттю суверенітету. Він кидає виклик самій демократії", — сказав Кірбі.

За його словами, якщо диктатори не розплачуються за свою агресію, вони продовжують діяти. "Бездіяльність — це теж дія", — наголосив представник Білого дому.

Раніше стало відомо, що Сенат США продовжить обговорення запиту Білого дому про надання коштів для України наступного тижня.

Нагадаємо, що під час "Прямої лінії" 14 грудня Володимир Путін заявив, що мир в Україні настане тільки після досягнення цілей Росії. Інститут вивчення війни США (ISW) зазначив, що в такий спосіб очільник Кремля підтвердив, що не братиме участі в переговорах з Україною і наголосив, що закінчення війни можливе лише за умови реалізації цілей Росії, які фактично еквівалентні повній капітуляції України та Заходу.