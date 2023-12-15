Возив боєприпаси і пальне: у Мелітополі партизани підірвали вантажний поїзд, — ЦНС

За інформацією українського підпілля, за цей рік українським диверсантам вдалося провести одинадцять успішних операцій на залізниці.

У п'ятницю, 15 грудня, на території тимчасово окупованого Мелітополя партизани підірвали поїзд, який перевозив вантажі російських загарбників. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Повідомляється, що поїзд щодня доставляв до Мелітополя і Дніпрорудного боєприпаси і паливо з Кримського півострова. На зворотному шляху він вивозив руду, зерно і пошкоджену техніку.

"Завдяки героям підпілля поїзд свій рух завершив остаточно", — констатували в підпіллі.

Як зазначають у ЦНС, партизани здійснили контрольований вибух "просто під носом" у ФСБ. У результаті було завдано шкоди залізниці та тепловозу з вагонами. Окупаційна влада намагається приховати факт підриву.

За інформацією підпілля, окупанти оточили місце події та обшукують територію. Для виявлення диверсантів були залучені співробітники ФСБ, поліцейські-колаборанти, кінологи з собаками та навіть експерти кримінальної лабораторії.

У ЦНС підкреслили, що це вже одинадцята успішна операція партизанів на залізничних коліях за цей рік.

"Нинішня ж диверсія є далеко не останньою, адже в російській логістичній моделі саме залізниця відіграє ключову роль", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, 2 грудня в ГУР повідомили, що в Мелітополі сили українського опору знищили кілька російських окупантів і завдали поразки ворожому паливозаправнику.

Раніше, 27 листопада, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в районі міста сталася перестрілка підпільників із "кадирівцями". Він зазначив, що поки "кадирівці" очікували на підмогу, їхній автомобіль вибухнув.