Ракетний удар по Маріуполю: ЗС РФ втратили пів сотні спецпризначенців, — соцмережі

На місце дислокації, по якому було завдано удару, кілька днів тому заїхали нові бійці, зокрема, російські спецпризначенці. Частину їх мали відправити на Вугледар, частину – на Авдіївський напрямок, пишуть в мережі.

Увечері 14 грудня в окупованому Маріуполі сталася серія вибухів біля ТРЦ "Порт-Сіті". Прилетіло по базі ЗС РФ, внаслідок чого загинули пів сотні російських вояків. Про це повідомляє російський телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

"Внаслідок ракетного удару за місцем розташування військових у районі ТРЦ "Порт-Сіті" в Маріуполі загинуло 52 людини, ще понад 20 поранено. На місце дислокації, по якому було завдано удару, кілька днів тому заїхали нові бійці, зокрема спецназівці. Частину їх мали відправити на Вугледар, частина – на Авдіївський напрям фронту", — йдеться в повідомленні.

Окупанти нарікають на тому, що про інформацію щодо прибуття нової партії військових ЗС РФ для війни проти України швидко дізналися на протилежному боці і вдарили ракетами просто по місцю розміщення військ.

Крім росіян пошкоджень зазнали щонайменше 10 одиниць ворожої техніки.

Нагадаємо, що 14 грудня місцеві телеграм-канали Маріуполя повідомили, було здійснено удар по території бетонного заводу. Там, імовірно, розмістилися окупанти.

12 грудня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що ЗС РФ перекидають військову техніку через Маріуполь. Вони перекинули понад 12 вантажівок із БК та інженерним обладнанням, системи зарядки ППО і кілька порожніх тралів