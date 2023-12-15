Нічні вибухи в Маріуполі: окупанти поскаржилися на удари "західних" ракет, деталі (фото, відео)

За словами радника мера Петра Андрющенка, зафіксовано два "прильоти" по об'єктах, на одному з яких росіяни зберігали військову техніку та системи протиповітряної оборони.

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Ввечері 14 грудня у Маріуполі пролунало декілька гучних вибухів. Попередньо повідомляється про "прильоти" по бетонному заводу та території за ТРЦ "Порт-сіті". Про це у своєму Telegram-каналі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зазначається, що вибухів у тимчасово окупованому Маріуполі була два, внаслідок яких виникли великі пожежі.

За словами Андрющенка, було уражено територію за торгово-розважальним центром "Порт-сіті". Саме там, імовірно, розміщується військова техніка російських військових та системи протиповітряної оборони. Власне, це вже другий удар по одному і тому самому місці. Вперше цей об’єкт було уражено 7 вересня.

Фото: Google Maps

Також повідомляється про влучання по бетонному заводу. Радник мера міста повідомляє про серйозні наслідки внаслідок вибухів. За його словами, швидкі вночі вивозили поранених із ТРЦ "Порт-сіті".

Окупанти стверджують, що по бетонному заводу було завдано удар трьома ракетами західного виробництва.

Зокрема, представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов пише, що Україна намагається завадити налагодженню "мирного життя на звільненій південоросійській землі". Він наголосив, що підприємство відіграє важливу роль у відновленні Маріуполя.

Зазначимо, наприкінці липня повідомлялося про вибухи та пожежі у районі бетонного міні-заводу у районі АС2 у Маріуполі. Власне, Андрющенко писав про пошкодження обладнання, яке окупанти використовують для виготовлення "зубів дракона".

Фото: Google Maps

Нагадаємо, нещодавно Петро Андрющенко писав, що окупанти перекидають свою військову техніку через Маріуполь у Донецьку область. Зокрема, йшлося про 12 вантажівок з БК та інженерним обладнанням та системи зарядження протиповітряної оборони.

Також 14 грудня у Росії повідомляли про атаку дронів на військові об’єкти. Міноборони РФ заявляло про збиття дев’яти БпЛА над Калузькою та Московською областями.