"Локалізація виробництва": Умєров назвав мету Міноборони України на 2024 рік

За словами чиновника, на озброєння, військову техніку і боєприпаси для Сил оборони у бюджеті відомства виділено 255 мільярдів гривень.

Міністр оборони України 15 грудня взяв участь у британо-українській конференції з оборонної промисловості, яка відбулася у Києві. Про це повідомило Міністерство оборони України.

За словами Умєрова, мета міністерства на наступний 2024 рік — локалізувати виробництво озброєння в Україні. А ще — не тільки створювати і розвивати новітні військові технології, а й масштабувати їх.

Міністр оборони підкреслив, що Київ зацікавлений у прямих угодах з британськими виробниками і готова підписувати довгострокові контракти, оскільки Велика Британія — один з найбільших партнерів та союзників України.

Крім того, Умєров подякував за всю надану зброю, яка дозволила українцям вистояти у перші дні російської агресії, а тепер допомагає звільняти українські землі.

Міністр оборони закликав британські оборонні компанії використати українські умови — можливість перевірки зразків у бою, швидкий фідбек від військових – для прозорої та ефективної співпраці з українськими виробниками.

І додав, що на наступний рік у бюджеті Міністерства оборони України на статтю "озброєння, військова техніка та боєприпаси" для ЗСУ виділено 255 мільярдів гривень.

Нагадаємо, голова оборонного відомства України Рустем Умєров наголосив, що вихід на кордони 1991 року залишається стратегічною перемогою для Києва.