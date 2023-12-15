Південна Корея передала Україні 10 спецмашин для розмінування (фото)

Спецзасоби залучать до процесу гуманітарного розмінування деокупованих територій, розповіли в посольстві.

Десять машин для розмінування виробництва хорватської компанії DOK-ING отримала наша держава від Південної Кореї. Про це повідомили у посольстві України в Південній Кореї у Facebook.

Відповідна техніка вже прибула до пункту призначення, де буде розподілена між підрозділами ДСНС. Машини залучають до процесу гуманітарного розмінування деокупованої території України.

Посольство висловлює щиру вдячність корейського уряду за надану техніку. Дипломати сподіваються й на подальшу підтримку.

Фото: Посольство України в Республіці Корея

Техніка DOK-ING в Україні

У березні 2023 року машини для розмінування DOK-ING були залучені до роботи у Херсонській області. Як заявляв керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, розмінування здійснюється постійно, але це процес, який потребує певного часу та кропіткої роботи.

Херсонська область, з його слів, отримала 2 механізовані комплекси розмінування DOK-ING MV-4 та МV-10 виробництва Хорватії. Ці комплекси вважають одними із найкращих у світі роботизованих систем для розмінування. Вони здатні здійснювати розмінування певних територій з продуктивністю роботи до 4 000 — 5 000 метрів квадратних в день. Це реалізується в залежності від складності виконання завдань. Функціонал цих комплексів — фантастичний, проте головна їх перевага — збереження життів саперів.

Нагадаємо, у листопаді у Херсонській області сапери обстежили майже 20% правобережжя. За інформацією заступниці начальника Херсонської ОВА Ольги Малярчук, тільки минулого тижня сапери знищили понад півтори тисячі вибухонебезпечних предметів. Вона зазначила, що пріоритетом обласної влади був і залишається захист місцевих жителів від російських атак. Тому було здійснено низку кроків щодо відновлення та модернізації систем централізованого оповіщення населення Херсонської області про небезпеку ракетних атак і обстрілів. Роботи проводяться коштом обласних бюджетів.