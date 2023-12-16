"Самих ракет не так багато": Ігнат розповів, скільки високоточної зброї у РФ (відео)

За словами представника Повітряних сил ЗСУ, у російських військових є близько 900 високоточних далекобійних ракет. Це кілька сотень одиниць кожного типу.

У Росії залишилося не так багато ракет "Кинджал", хоча носіїв цієї зброї ще багато. Про це під час ефіру телемарафону розповів представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, поки що важко сказати, скільки ЗС РФ готові витрачати далекобійних ракет під час обстрілів.

"Ми бачили пік у травні-червні, коли вони атакували — "Кинджали", балістика і крилаті ракети тоді одночасно летіли. Носіїв для "Кинджалів" у них достатньо, а ось самих ракет не так багато", — сказав Ігнат.

Також представник Повітряних сил зазначив, що згідно з офіційними даними від Головного управління розвідки, у російських військових є близько 900 високоточних далекобійних ракет. Це кілька сотень одиниць кожного типу. Росія продовжує їх виробляти, але не так багато, як у 2022 році.

"Тому застосування зараз балістичних ракет "Іскандер-М" або С-400, а також "Кинджалів" не є новим для України. Все це вже "пережовували" неодноразово. Тому є сьогодні такий результат, що добре все збивається", — сказав Ігнат.

Юрій Ігнат про високоточні ракети РФ

Нагадаємо, що Повітряні сили повідомили, як збивали "Кинджали". Зазначається, що повітряну тривогу в Україні оголосили о 14:09 через зліт літаків МіГ-31К з аеродрому Саваслейка з території РФ. Близько 14.15 було здійснено пуски ракет. Прильоти в район Старокостянтинова Хмельницької області зафіксували о 14:20. Таким чином від пуску ракет до прильотів минуло 10 хвилин.