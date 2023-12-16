На Бєлгородщині в РФ керівництво району підірвалося на міні: є жертви (фото)

У авто перебували заступник голови району, голова адміністрації та ще один місцевий житель. Їх доправили до лікарні.

У Бєлгородській області в Росії на міні підірвалося авто з чиновниками. Загинув заступник голови адміністрації Краснояружського району. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"Сьогодні вночі Ігор Васильович, чоловік, який підірвався на міні у Краснояружському районі, помер у лікарні. Лікарі боролися за його життя до останнього", — написав він.

"Чоловіком, який підірвався на міні", виявився заступник голови адміністрації Краснояружського району та секретар ради безпеки Краснояружського сільського поселення Ігор Бородаєнко. Про це пише видання ASTRA.

Заступник голови адміністрації Краснояружського району Ігор Бородаєнко

Інцидент стався 13 грудня на дорозі в районі хутора Високий. Автомобіль "УАЗ-Патріот", яким керував Бородаєнко, наїхав на міну. Йому ампутували ноги. Разом із Бородаєнком у машині перебували голова адміністрації В'язівського сільського поселення та ще один житель Краснояружського району, вони відбулися пораненнями та забоями.

Нагадаємо, що в Україні загинув генерал-майор ЗС РФ Володимир Завадський. Він мчав на трофейному авто ЗСУ і підірвався на російській міні.

Раніше повідомлялося, що росіянин підірвався, намагаючись захопити дрон СБУ під Авдіївкою. Український безпілотник не зміг долетіти до своєї мети, проте російський військовий сам спровокував вибух.