"Отримав премію Дарвіна": росіянин підірвався, намагаючись захопити дрон СБУ під Авдіївкою

Український безпілотник не зміг долетіти до своєї мети, проте цікавий російський військовий сам спровокував вибух.

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На Авдіївському напрямку російський військовий підірвався, взявши в руки дрон-камікадзе, запущений бійцями Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. Такою інформацією в Telegram-каналі поділився український волонтер і блогер Сергій Стерненко.

Під час бойової операції військовослужбовці з Центру "А" запустили FPV-дрон Rusoriz у квадрат, де російські військові розмістили свою бронетехніку. Безпілотник дістався локації, але з неназваних причин приземлився на землю біля дороги, можливо, у нього розрядився акумулятор.

У цей час поруч із БПЛА проходила група військових ЗС РФ. Один із них відстав від товаришів по службі, зацікавився дроном і спробував узяти його в руки. У цей момент бойова частина апарата здетонувала, і окупант загинув унаслідок вибуху. Решта військових, побачивши це, кинулися тікати.

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Вибухають у руках: ЗСУ почали застосовувати дрони "з сюрпризом" (фото)

"Росіянин отримав премію Дарвіна на авдіївському напрямку. Воїни ЦСО А СБУ відправили дрон на прогулянку, але він втомився і сів відпочити. До нього підійшов зацікавлений окупант і підірвався", — написав Сергій Стерненко.

Зазначимо, що ударні безпілотники можуть бути обладнані таймерами, які змушують бойову частину вибухнути пізніше, якщо заряд не здетонував унаслідок падіння через збій систем, роботу РЕБ або постріл ППО. Такий алгоритм може бути вшитий у "мозок" безпілотника. У вересні росіяни заявили, що ЗСУ застосовують такі дрони проти них.

Нагадаємо, 2 листопада ми писали про те, що український дрон "Генерал Черешня" вперше розбив окупантів на авдіївському териконі. Терикон поблизу Авдіївки важливий для російських окупантів, оскільки дає можливість утримувати вогневий контроль над Авдіївським коксохімічним заводом.

31 жовтня ми писали про те, як ЗСУ за допомогою дрона знищили російську установку "Метеорит". Дрон-камікадзе атакував самохідну техніку росіян на Авдіївському напрямку, де останнім часом тривають запеклі бої між українськими військовими та ЗС РФ.