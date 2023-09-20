Вибухають у руках: ЗСУ почали застосовувати дрони "з сюрпризом" (фото)

Російські сапери поки що не можуть зрозуміти, що змушує дрон вибухати за годину після падіння: вмонтований у "мозок" чіп чи спеціально розроблений снаряд, який він несе.

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Українські військові стали використовувати безпілотні літальні апарати, які вибухають через певний час після зупинки двигуна. Таку інформацію опублікувало російське медіа SHOT у вівторок, 19 вересня.

ЗМІ пише про те, що ЗСУ стали запускати безпілотники з таймером самознищення і що наразі відомо про щонайменше два можливі випадки самознищення українських дронів.

Що самовибухові дрони атакували в Росії

За версією медіа, перший дрон із системою самознищення впав біля радгоспу у Воронезькій області. Цей дрон сили ППО приземлили о 7:00 у Новоусманському районі недалеко від автобусної зупинки. Це був безпілотник, виконаний за схемою "літаюче крило". БПЛА, пофарбований у світло-сірий колір, загальною конструкцією, формою крил і розташуванням гвинта нагадує український далекобійний дрон-камікадзе "Рубака". При його падінні руйнувань, як і людських жертв, вдалося уникнути. Однак, коли на місце інциденту прибули фахівці "Росгвардії" і почали оглядати техніку, безпілотний літальний апарат вибухнув у них у руках.

Другий виведений з ладу військовими дрон самопідірвався поруч із нафтобазою в місті Льгові Курської області — знову ж таки, через деякий час після падіння. В обох випадках від моменту падіння до вибуху минуло близько години.

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Як влаштований дрон, що самознищується

SHOT, посилаючись на інформацію від російських саперів, безпілотники, що самовибухають, можуть бути обладнані таймерами, які активуються після зупинки двигуна — у разі, якщо заряд не здетонував унаслідок падіння через збій систем, роботу РЕБ або постріл ППО. Снаряд, який ніс апарат, все одно вибухає, але трохи пізніше. Така деталь може бути вшита в "мозок" безпілотника.

Своєю чергою на одному з російських Telegram-каналів з'явилися фотографії дрона, що "самознищується". Однак цей ресурс стверджує, що справа не в таймері, вмонтованому в безпілотник, а в самому заряді, який він несе. За словами окупантів, снаряд використовував FPV-дрон. За зовнішнім виглядом був він схожий на кумулятивний і мав плату спеціальну плату.

"Противник намагається зробити уніфіковану плату з механізмом дальнього підриву, підривом по закінченню заданого часу і пристроями, яку не можна видобути", — йдеться у підписі під фотографіями.

Також окупанти, які знайшли незвичайний снаряд, попередили інших військових, що снаряд краще не чіпати й обходитися з ним максимально обережно.

Російські військові стверджують, що вже стали знаходити снаряди з таймером, які скидають дрони ЗСУ Російські військові стверджують, що вже стали знаходити снаряди з таймером, які скидають дрони ЗСУ

Зазначимо, що українські військові, як і розробник вітчизняних безпілотників, поки що не повідомляли про появу нового дрона, який би шкодив противнику за цією схемою.

Раніше ми писали про те, що у світі розроблено 134 морські дрони, але українські унікальні. Застосування Україною надводних дронів проти флоту РФ показує іншим країнам ефективність такої техніки, адже раніше її ще не застосовували у справжніх війнах.

Також ЗМІ інформували про те, що українські дрони "засліпили" ППО в районі Євпаторії. Спочатку безпілотники СБУ вразили радари й антени радіолокаційних станцій, які слугували "очима" для російської системи ППО С300/400 "Тріумф". Незабаром після цього підрозділи ВМСУ двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пускових установках.