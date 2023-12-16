Учні та батьки перетворились на "партизанів": як навчаються діти на окупованих територіях, — DW

Дорослі і школярі копають ями на подвір'ях, щоб сховати ноутбуки та мобільні телефони або переховуються на горищах і в сараях, щоб зловити мобільний сигнал" для проведення онлайн-уроків за українською програмою.

Попри залякування окупантів, перевірку гаджетів та погрози на окупованих територіях є діти, які продовжують навчатися за українською програмою. Той, хто хоче вчитися онлайн в українській школі, мусить переховуватися. Про це пише видання DW.

Там, де є можливість, дехто вчиться онлайн зі своїми вчителями, які виїхали з окупації. Є й такі викладачі, які залишилися в окупації, але ризикують своїм життям і проводять онлайн-уроки українською.

Зранку йде до російської школи, а ввечері вчиться в українській школі

Вчителька, яка мешкає на окупованій території Херсонської області, розповіла DW анонімно, як вчаться її діти.

"Зранку моя дитина йде до школи, де ми вимушені з учнями говорити російською та показувати їм російські книжки. Ввечері проводимо дітям уроки онлайн українською та вчимо їх всьому нашому", — розповідає вона.

За її словами, майже рік окупації їхня школа не працювала, а діти вчились лише онлайн за українською програмою, але в серпні 2023 року до вчителів прийшли російські солдати та під дулами автоматів змусили розпочати навчальний процес за російською програмою

"Це важко, адже ніхто з дітей у нашому селі не говорить російською, діти просто не сприймають це, особливо у молодшій школі. Тому ми формально проводимо уроки там, а вдома вечорами вчимо і вчимося. Але це за умови, що є інтернет. Дуже часто він слабкий для онлайну чи взагалі немає", — каже жінка.

Станом на 24 грудня 2022 року близько 918 навчальних закладів для дітей 6-17 років перебували на окупованих РФ територіях України. В цих школах Росія перетворила навчання на пропаганду і намагається спотворити історію та викорінити українську культуру і ідентичність.

"На окупованих Росією територіях залякування та примус є щоденною реальністю для сімей, дітей і викладацького персоналу. Ніхто не може бути в безпеці під безперервною російською кампанією терору в Україні", — зазначила представниця Amnesty International Анна Райт.

Учні та батьки перетворились на "партизанів"

Попри всі складнощі від початку окупації деякі вчителі та батьки намагалися організувати шкільне навчання за українською програмою. Одна з жінок розповіла Amnesty International, що діти та батьки перетворилися на "партизанів" Вони копали ями у себе на подвір'ях, аби сховати ноутбуки та мобільні телефони. Також вони переховувалися на горищах і в старих сараях, щоби зловити стільниковий сигнал" для проведення онлайн уроків за українською програмою.

Бібліотекарка однієї із шкіл розповіла, що вона таємно узгоджувала зустрічі з дітьми і батьками, щоб передати їм українські книжкии.

Погрози батькам і дітям

Мама 15-річного Кирила із окупованого села на Херсонщині Ксенія розповіла, що до них навідався вчитель та запитав у хлопця, чи ходитиме він до школи. Жінка відмовилася відпускати свого сина до російської школи

"На початку вересня чоловіки в російській військовій формі прийшли та сказали їм, якщо хлопець не з'явиться у школі завтра, наступного тижня приїде автобус і забере його до притулку в Росії. Кирило повернувся до школи та побачив, що вона вся тепер завішана російською державною символікою, а на вході до неї та всередині стоїть озброєна охорона", — йдеться у дослідженні Amnesty International.

Вчителька, яка виїхала з окупованої бердянської громади на Запоріжжі, розповіла, що дітей змушують співати гімн Росії, а тим, хто відмовляється, погрожують забрати їх від батьків на "перевиховання в російських сиротинцях". Також дітей змушують доносити на тих, хто має проукраїнську позицію.

Вимоги створити українську онлайн-школу для окупованих територій

Координаторка громадської організації "Донбас-СОС" Віолета Артемчук гооврить, що перший час батьки на окупованих територіях не погоджуються на навчання їхніх дітей за російською програмою, але згодом у них не лишається вибору. Дітям важко вчитися паралельно онлайн в українській школі через те, що сайти з онлан-уроками блокують, а щоб обійти блокування, потрібно встановлювати дуже потужні VPN-сервіси.

За словами Віолети Артемчук, на гарячу лінію "Донбас-СОС" і надалі надходять звернення від батьків та учнів з окупованих територій щодо того, де можна здобути українську освіту.

Як вважає представниця українського Центру громадянської просвіти "Альменда" Валентина Потапова, потрібно створити єдину українську онлайн-школу, програма якої була б адаптована до потреб дітей на окупованих територіях. За її словами, активісти пропонували створити таку онлайн-школу ще в 2014 році після окупації Криму та частини Донбасу, однак цього зроблено так і не було. За десять років окупації Україна втратила ціле покоління дітей, констатує Потапова.

Нагадаємо, що Cекретар Радбезу РФ Патрушев закликав до "захисту молоді від інтернету та західної освіти". Він вважає, що інтернет і західна освіта спотворюють ідеї патріотизму і принижують геополітичне значення Росії у світі.