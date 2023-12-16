"Викрадачі людей" чи боротьба з ухильниками: NYT оцінив посилення мобілізації в Україні

Західні ЗМІ пишуть про посилення мобілізації та випадки порушення закону і перевищення повноважень співробітниками ТЦК. Офіційні представники військкоматів запевняють, що посилення призову немає і не передбачається, а роздача повісток на вулицях — це боротьба з ухильниками.

Українські чоловіки повідомляють про випадки неправомірного призову на військову службу, непрофесійні висновки ВЛК і тактику примусової мобілізації. Водночас у ТЦК заперечують посилення мобілізації і кажуть, що найближчим часом таких змін не буде. Про те, як проходить мобілізація в Україні розповіло видання The New York Times.

"В умовах, коли ЗСУ стикаються зі зростаючою смертністю і безвихідною ситуацією на полі бою, армійські вербувальники стають дедалі агресивнішими, намагаючись поповнити лави солдатів, у деяких випадках забираючи чоловіків із вулиць і відправляючи їх у ТЦК, використовуючи залякування і навіть фізичну силу", — пише NYT.

Водночас у Полтавському ТЦК заявили, що посилення мобілізації немає і не передбачається найближчим часом, оскільки штат співробітників ТЦК за весь час війни не розширювався.

Спікер обласного полтавського ТЦК Роман Істомін зазначив, що вручення повісток на вулицях спричинене, насамперед, недотриманням громадянами правил військового обліку, і є всього лише вимушеним заходом.

"Під час адресного оповіщення по квартирах було виявлено, що чимало громадян порушують правила обліку і не повідомляють своєчасно про зміну місця проживання. Саме цей фактор став ключовим. Тому почали оповіщати на блокпостах, на вулицях, те, що так не подобається громадянам", — розповів Істомін.

Спікер зазначив, що повістки, які вручають на вулицях, це власне не мобілізація, а виклик до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

The New York Times, посилаючись на власні джерела в Україні серед юристів, активістів, військовозобов'язаних громадян та членів їхніх родин, пише, що жорстка тактика мобілізації спрямована не лише на ухильників від призову, а й на людей, які мають відстрочку від мобілізації.

"Це ознака того, що перед українськими військовими стоять серйозні проблеми, пов'язані з підтриманням чисельності військ у війні з великими втратами і проти набагато більшого противника", — пише видання.

За словами Романа Істоміна, зараз добровольців стало набагато менше порівняно з першими місяцями війни. Тому мобілізують здебільшого невмотивованих чоловіків.

"У такому разі Україна має здатися, якщо не призивати невмотивованих. Але, як показує практика, коли невмотивований зараз громадянин проходить вишкіл, він щонайменше звикає до думки, що він тепер військовослужбовець, звикає до відповідальності і набуває певної мотивації вже на фронті", — упевнений військовий.

Нагадаємо, командир 3 ОШБр назвав мобілізацію в Україні "абсурдом і сюром". На думку Петра Горбатенка, правила потрібно змінити, а мобілізація має проводитися жорсткіше і в ширшому форматі. Він вважає, що необхідно мобілізувати студентів і "максимально всіх".

Раніше Фокус писав, що міністр оборони Рустем Умєров підтвердив, що право голови сільської ради особисто формувати і підписувати повістки передбачено постановою Кабміну.