"Українські удари змусили": Росія переміщує свої кораблі із Севастополя, — ISW (карти)

Нині ворожі судна розміщені в Новоросійську. Проте РФ уже взялася за будівництво порту в Абхазії, де планує ховати свої кораблі від українських ракет і безпілотників.

Ракетні удари й атаки БПЛА дозволили Україні позбавити РФ морської ініціативи у Чорному морі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 16 грудня.

"Супутникові зображення вказують на те, що українські удари змусили російські війська на довгостроковій основі перемістити засоби ЧФ із окупованого Севастополя до портів у східній частині Чорного моря", — зазначили аналітики.

Кораблі ЧФ РФ у Севастополі у червні Фото: ISW Кораблі ЧФ РФ у Севастополі у червні Фото: ISW Кораблі ЧФ РФ у Севастополі у грудні Фото: ISW

Росія перемістила надводні та підводні засоби свого Чорноморського флоту в Новоросійськ — далі від фронтової лінії. Тепер країна-агресорка створює умови для постійного базування кораблів на східному узбережжі.

У Новоросійськ уже були передислоковані надводні бойові кораблі, як фрегат типу "Кривак", і менші судна, як корвети проєкту 1241 або 1124. Також російські окупанти перемістили більшість ракетоносіїв "Калібра", включно з фрегатами типу "Адмірал Григорович", малими ракетними кораблями "Буян-М" і підводними човнами класу "Кіло".

"Останні супутникові знімки показують, що судна, переміщені восени до Новоросійська, не повернулися в Севастополь", — підкреслили в ISW.

Кораблі ЧФ РФ у Новоросійську в червні Фото: ISW Кораблі ЧФ РФ у Новоросійську в грудні Фото: ISW

Через удари ЗСУ Чорноморський флот обмежений у патрулюванні безпеки, здійсненні технічного обслуговування та блокуванні українських портів.

Також Росія будує військово-морський порт в Абхазії. За припущенням аналітиків, це сигналізує про "довгостроковий намір" Москви перевести більше своїх сил далі від захопленого Криму. Розширення порту має зайняти 2,5 року.

"Далекі удари України по засобах ЧФ сприяли гуманітарним і військовим успіхам у Чорному морі й дозволили Україні перехопити ініціативу в Чорному морі навіть без ефективного власного флоту", — наголосили в ISW.

За оцінкою аналітиків, додаткові ракети великої дальності дозволили б Україні зберегти акваторію відкритою для морських перевезень і тримати Чорноморський флот РФ далі від узбережжя НАТО.

Нагадаємо, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук підтверджував, що російські окупанти перевели свої ракетоносії "Калібра" до Новоросійська.

Також у ВМС ЗСУ розповідали, що російський ракетний корабель "Циклон" ніяк не пройде випробування. Ракетоносію навіть вигадали нову функцію, доки він не виконує свою основну.