У нападках на Байдена Трамп цитував Путіна, хвалив Орбана та Кім Чен Ина (відео)

Колишній голова Білого дому нагадав про слова Путіна, який заявив, що переслідування політичного суперника Джо Байдена в інтересах Росії.

Минулої суботи колишній президент США Дональд Трамп у своїх нападках на нинішнього голову Білого дому Джо Байдена навів цитату президента РФ Володимира Путіна та заявив про "загрозу демократії". Про це повідомляє CNN.

"Джо Байден — загроза демократії. Він загроза, — заявив Трамп, виступаючи перед прихильниками на мітингу в Даремі (штат Нью-Гемпшир). — Навіть Володимир Путін... каже, що Байден — і це цитата — "політично мотивоване переслідування його політичного суперника є дуже добрим для Росії, тому що показує прогнилу американську політичну систему, яка не може вчити інших демократії".

Трамп також відзначив двох інших авторитарних іноземних лідерів. Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана він назвав "дуже шанованим", а голову Державної ради КНДР Кім Чен Ина "дуже люб'язним".

"Віктор Орбан, дуже шановний прем'єр-міністр Угорщини, сказав, що Трамп — це людина, яка може врятувати Західний світ", — заявив Трамп.

Щодо північнокорейського лідера він сказав, що "йому не дуже подобається ця адміністрація, але йому подобаюся я". У Нью-Гемпширі перед своїми прихильниками Трамп звинуватив чинного голову держави у своїх юридичних тяганинах.

"Вони використовують правовий примус як зброю для втручання у вибори на високому рівні, тому що ми значно випереджаємо їх в опитуваннях", — заявив Трамп.

Щодо 45-го президента США проводяться судові розгляди в Нью-Йорку, Джорджії та Вашингтоні (округ Колумбія). Йому висунуто федеральні обвинувачення в неналежному поводженні із секретними документами. Суд також розглядає його роль в участі в змові для скасування результатів президентських виборів 2020 року, на яких переміг Байден.

Нагадаємо, що з Білого дому в останні дні президентства Трампа зникла секретна папка про РФ.

Також повідомлялося, що Трамп обігнав Байдена в передвиборчих опитуваннях.