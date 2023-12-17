"Це наказ": Путін встановив для ЗС РФ нові терміни захоплення Авдіївки, — росЗМІ

З попереднім завданням — окупувати місто до грудня — ЗС РФ не впорались. Тепер дату відсунули, а мобілізовані росіяни стріляють собі в ноги, щоб не йти на штурм.

Російським військовим озвучили нові терміни захоплення міста Авдіївка у Донецькій області. Відповідне завдання поставив президент Володимир Путін. Про це з посиланням на джерела серед офіцерів ЗС РФ повідомили у медіа "Кремлевская табакерка" 17 грудня.

Двоє неназваних окупантів, які штурмують Авдіївку, та ще один офіцер, який перебуває в Донецьку, підтвердили нове завдання для ворожої армії.

"Це наказ Путіна", — передали журналісти.

ЗС РФ мають захопити Авдіївку до Нового року. У Москві хочуть, щоб 2024 рік розпочався для росіян "з перемоги на фронті".

"Завдання — не просто взяти Авдіївку до 1 січня, а взяти її якнайшвидше. Я так розумію, що Володимир Володимирович хоче згадати цю перемогу у своєму новорічному зверненні. Якщо не вийде, то теж нічого, але краще щоб вийшло. Такі вступні, наскільки я знаю, передали з Москви", — розповів один з окупантів.

Інший офіцер поділився, що незадоволений наказом Путіна. Він описав втрати ЗС РФ та спрогнозував, що в разі посилення штурму вони будуть ще більшими.

"Якщо зараз у нас під Авдіївкою гине і втрачає руки та ноги від 200 до 600 бійців на день, то уявляєте, що буде, якщо ми підсилимо штурми? А тут ще мобілізовані стали гірше воювати", — сказав він.

З його слів, росіяни вірять, що буде демобілізація. Окупанти "сподіваються дожити" до неї, тож уникають штурмів.

"Дехто навіть у ногу собі стріляє, щоб на штурм не йти. Два такі випадки знаю. А тут ще цей поспіх…", — передав офіцер.

Джерела вважають, що захопити Авдіївку у призначені терміни — можливо. Проте, чи буде це завдання дійсно виконане, прогнозувати ніхто не береться.

"Зазначимо, що минуле завдання президента — взяти Авдіївку до 1 грудня — виконане, на жаль, не було", — додали в медіа.

Авдіївка на мапі бойових дій Фото: Deep State

Нагадаємо, український командир з позивним "Зам" розповів, що російські окупанти все частіше застосовують на Авдіївському напрямі БПЛА. Лише за два дні позицію його роти 35 разів атакували FPV-дрони.

11 грудня офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов розповів про нову тактику ЗС РФ під Авдіївкою. З його слів, окупантів випускають на поле бою без зброї та бронежилетів. Усе це вони мають "добувати" самостійно.