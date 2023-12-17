"Найсердечніші були відносини": Путін відправить війська до кордону з Фінляндією (відео)

Президент Росії переконаний, що НАТО провокує країну-агресорку на конфлікт. Володимир Путін пообіцяв, що, хоча раніше проблем нібито не було, тепер вони будуть.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив НАТО в тому, що Альянс нібито створює конфлікт попри небажання Москви псувати відносини. Про це він сказав у коментарі журналісту телеканалу "Россия", як передає Фокус.

"Взяли затягли до НАТО Фінляндію. У нас що, були якісь суперечки? Усі суперечки, у тому числі й територіального характеру, у середині XX століття давно вирішені. Найдобріші та найсердечніші були відносини", — заявив Путін.

За його словами, якщо раніше Фінляндія та Росія не мали проблем у відносинах, то тепер вони з’являться.

"Тому що ми там тепер створюватимемо Ленінградський військовий округ і концентруватимемо там певні військові підрозділи. Навіщо їм це треба? Маячня якась просто", — зазначив очільник Кремля.

Він переконаний, що конфлікт провокує саме НАТО — розширенням блоку.

"Із ким у нас якісь проблеми були? Та ні з ким. Це вони штучно створюють проблеми з нами, потому що не хочуть такого конкурента як Росію мати. От і все", — підкреслив президент РФ.

Путін завірив, що Москва нібито не має жодного інтересу воювати з країнами НАТО й не хоче псувати з ними відносини.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін встановив нові терміни, за які ЗС РФ наказано захопити Авдіївку. Із попереднім завданням вони не впоралися.

Постійний представник Росії в ООН Дмитро Полянській заявив, що Україна втратила свій шанс підписати "вигідну мирну угоду". За його словами, тепер така угоди можлива тільки в разі капітуляції Києва.