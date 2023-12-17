Автобус "Відень-Київ" потрапив у ДТП у Словаччині, серед постраждалих діти: що відомо (фото)

За даними українських дипломатів, постраждалим громадянам надають необхідну медичну допомогу, загрози життю немає. Усі при свідомості.

У Словаччині, поруч із населеним пунктом Даргов, перекинувся автобус із 53 пасажирами, які прямували в Україну, і двома водіями. Зареєстровано дев'ять постраждалих, серед них діти. Про це повідомляє "Суспільне".

Посольство України у східноєвропейській країні надає громадянам консульську підтримку.

За даними словацького видання Aktuality, аварія сталася поруч із селом Даргов Требішевського району.

Flixbus — аварія у Словаччині

За інформацією журналістів, автобус з українською реєстрацією прямував у бік кордону, але з'їхав у кювет і перекинувся.

Flixbus — аварія у Словаччині

За даними словацької сторони, всі постраждалі притомні, у більшості травми голови та кінцівок. Зазначається, що дані про постраждалих можуть змінитися, оскільки рятувальні роботи все ще тривають.

Flixbus — аварія у Словаччині

ДТП з українцями у Словаччині — подробиці

У МЗС України повідомили, що посольство України в Словаччині надає консульську допомогу українцям.

"ДТП сталася за участю автобуса, який прямував рейсом "Відень-Київ". У салоні перебували 53 людини. Усі громадяни України. 8 українців дістали травми середнього ступеня тяжкості", — повідомили дипломати.

За їхніми даними, постраждалим надають необхідну медичну допомогу, загрози життю немає. Інших пасажирів перевезли в місто Кошице, де вони пересядуть на інший автобус, який уже в дорозі.

Українські консули у співпраці зі словацькими правоохоронцями з'ясовують обставини ДТП, відстежують, як надається медична допомога постраждалим громадянам України.

За інформацією українського журналіста Віталія Глаголи, аварія сталася вранці 17 грудня, недалеко від Кошице.

Нагадаємо, що на початку жовтня автобус з українцями впав з естакади в районі Местре поблизу Венеції.

Також повідомлялося, що п'ятеро людей загинули, троє дістали травми внаслідок смертельної аварії в Італії.