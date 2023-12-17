Кількість атак росіян в Авдіївці вдвічі перевищує активність на інших напрямках, — Генштаб ЗСУ (фото)

За інформацією Генштабу ЗСУ, навколо Авдіївки активність російських окупантів у 2-3 рази перевищує їхні наступальні дії на інших напрямках.

Протягом доби 17 грудня на фронті відбулося 54 бойових зіткнень, а на Авдіївському напрямку ворог у 2-3 рази перевищував свою активність, проте безуспішно намагався прорвати оборону українських військ. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 17 грудня, опублікованому у Facebook.

Ворожі обстріли України

Ворог завдав двох ракетних і 25 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. Як зазначається в інформації Генштабу, внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки й інша цивільна інфраструктура.

Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на основних напрямках фронту

Як зазначено у зведенні Генштабу, оперативна обстановка на Сході та Півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник намагається проводити в прикордонних районах диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону ЗСУ. Однак українські захисники відбили 6 атак противника біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 8 атак ворога в районах Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області. Крім того, противник завдав авіаційного удару неподалік Званівки Донецької області, а від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Відбито 15 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 10 — південніше за Тоненьке, Невельське та Первомайське Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 4 безуспішні атаки на позиції наших захисників.

На Шахтарському напрямку ворог штурмових дій не вів, проте завдав артилерійських і мінометних обстріліі по близько 10 населених пунктах.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника західніше за Вербове та Роботине. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Дар’ївка, Антонівка, Кізомис Херсонської області й Очаків Миколаївської області. Також ворог завдав авіаційних ударів у районах Кринок і Ольгівки Херсонської області.

Раніше Фокус писав, чому партнери України затримують затвердження допомоги.

Фокус повідомляв, що президент України Володимир Зеленський залишив США без чітких зобов'язань, що найважливіший союзник Києва продовжить підтримку нашої країни через бойові дії, що тривають.