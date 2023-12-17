Російські добровольці атакували ЗС РФ у Бєлгородській області: яких втрат зазнав ворог

Легіон "Свобода Росії" взяв на себе відповідальність за атаку на опорний пункт російських військ у Бєлгородській області.

На українсько-російському кордоні в неділю, 17 грудня, зав'язався стрілецький бій після проникнення ДРГ. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

За його словами, під обстрілом української армії нібито опинився населений пункт Теребрено Красноярузького району.

За інформацією Гладкова, на кордоні між Україною та Росією розпочався стрілецький бій після проникнення "української ДРГ". Після прильотів снарядів пошкоджено лінії електропередач у кількох населених пунктах.

"Усі профільні відомства тримають ситуацію на контролі. Є пошкодження лінії електропередачі в кількох селах. Аварійні й оперативні служби розпочнуть ліквідацію наслідків після погодження з міністерством оборони РФ", — ідеться в повідомленні.

ГУР МО підтвердили інформацію про бій у Теребрені

Представники ГУР МО підтвердили факт бойових зіткнень поблизу населеного пункту Теребрено в Бєлгородській області. У відомстві зазначили, що атаку на село Теребрено здійснили "противники кремлівського режиму".

У розвідці наголосили, що внаслідок атаки знищено взводний опорний пункт російських військ.

Також у ГУР зауважили, що несподіваний напад на позиції підрозділів армії Росії викликав панічну реакцію серед особового складу місцевого гарнізону.

"За наказом тамтешніх командирів російських військ був відкритий хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах", — ідеться в повідомленні.

Легіон "Свобода Росії" взяв на себе відповідальність за атаку під Бєлгородом

Легіон "Свобода Росії" взяв на себе відповідальність за атаку на опорний пункт російських військ у Бєлгородській області.

"Доповідаємо: штурмові групи Легіону виконали всі поставлені завдання й успішно повернулися на територію України. У пропагандистів у будь-якій незрозумілій ситуації "втрат немає", — повідомили вони.

За інформацією бійців, 17 грудня їхні штурмові загони зайшли до Бєлгородської області, знищили взводний опорний пункт ЗС РФ неподалік Теребрена, виконали поставлені завдання та повернулися.

"А всім язикам Кремля, які пишуть про українську ДРГ ще раз (для тупих пояснюємо): ми російські добровольці. І ми маємо право приходити додому в будь-який час. Тим більше, з благою метою", — заявили в Легіоні.

Вибухи на нафтобазі у Воронежі: деталі

Нагадаємо, Легіон також розвінчав брехню російської влади про навчання МНС на території нафтобази у Воронежі. Добровольці стверджують, що їм вдалося вчинити диверсію в ніч на 12 грудня.

У дописі вказано, що бійці ЛСР доклали небагато зусиль, щоб підірвати резервуар із пальним у Воронезькій області (за 200 км від України). Для цього, за їхніми словами, знадобилися лише сірники та безсонна ніч. Також зауважили, що на фронті паливо противника нищити складніше — потрібні снаряди, артилеристи й оператори БПЛА.

На відео, опублікованому російськими добровольцями, видно, як вони посеред ночі підбираються впритул до великого резервуара та роблять певні маніпуляції. Після цих дій, як свідчили дані від російської влади, там спалахнула пожежа та стався вибух.

Нагадаємо, російська влада після вибуху багатотонної цистерни з пальним заявила, що інцидент начебто стався під час тренувальних навчань МНС, для яких навмисно зімітували підрив і пожежу. Однак у ГУР Міноборони заперечили заяви росіян і запевнили, що за подією стоять українські Сили оборони.