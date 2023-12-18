Мобілізація в Україні: чи можуть студенту вручити повістку та що робити в такому випадку

Чоловіки, які "очно" навчаються у вишах, можуть отримати сповіщення від ТЦК через власну помилку. Це може загрожувати штрафом та неминучим візитом у військкомат.

Чоловік може вчитися на денній формі у виші, але все одно отримуватиме повістку від ТЦК. Юрист Дмитро Дончак пояснив, через яку помилку таке можливо та що робити в такому випадку.

Мобілізація в Україні: чому студентам вручають повістки?

Юрист наголосив, що здобування вищої освіти на денній формі — це "стовідсоткова підстава" для відстрочки від мобілізації в Україні.

"При цьому не ВНЗ, а саме ви зобов'язані явитися у свій ТЦК і повідомити про зміну особистих даних, а саме: наявність підстав для відстрочки у зв'язку з навчанням на денній формі", — підкреслив він.

Зі слів Дончака, несповіщення ТЦК про відстрочку є порушенням правил військового обліку. За це можуть оштрафувати на суму від 850 до 1700 гривень.

Тобто повістку можуть виписати, якщо студент не приходив у ТЦК і там не знають про його навчання.

"Ця повістка — виклик для уточнення облікових даних. Теоретично, її можна проігнорувати, але ж вам все одно прийдеться йти в ТЦК", — додав Дончак.

Студенту вручили повістку: що робити?

Юрист радить прийти у ТЦК за повісткою.

Однак з собою потрібно взяти такі документи:

паспорт з ідентифікаційним кодом;

військово-обліковий документ (приписне / тимчасове посвідчення / військовий квиток);

довідку, яка доказує навчання у виші на денній формі (зазвичай потрібна форма-20, яка замовляється у навчальному закладі);

повістку.

"Отримаєте штраф, пройдете ВЛК, можливо, отримаєте довідку про відстрочку, і на цьому спілкування з військкоматом закінчиться", — завірив Дончак.

Він пояснив, що довідку про відстрочку можуть і не видати. Нерідко працівники ТЦК просто роблять відповідні відмітки в облікових справах.

За повістку в поштовій скриньці штрафу не буде

Юрист зазначив, що повістка від ТЦК має бути вручена належним чином — особисто в руки та під підпис.

Також повістку можуть:

вкинути в поштову скриньку;

передати через родичів або співмешканців;

надіслати через соцмережі.

Однак усі перелічені вище способи вважаються неналежним повідомленням, тому за ігнорування таких сповіщень не карають.

Нагадаємо, у ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, які категорії українців призиватимуть у 2024 році. Зокрема, призов загрожує студентам старше 30 років.

У Полтавському обласному ТЦК відповіли, чи посилюють мобілізацію в Україні та чому почали вручати повістки на блокпостах.