Львів'янину, який збив військового на блокпості, загрожує до 8 років ув'язнення (фото)

Аварія сталася 13 листопада на у Рівненській області. Внаслідок отриманих травм військовому ампутували кінцівку. У прокуратурі кажуть, що водій своєї вини у скоєному не визнає.

Мешканцю Львова, який збив на блокпості на військового, загрожує до 8 років ув’язнення. Про це повідомляють у Рівненській обласній прокуратурі.

Аварія сталася 13 листопада на трасі Київ – Чоп. Тоді правоохоронці повідомляли, що львів’янин не впорався з керуванням та збив на блок-пості 40-річного військовослужбовця ТрО.

Після цього водій в’їхав у службовий автомобіль, який був припаркований неподалік. Зазначалося, що мешканець Львова за зовнішніми ознаками був тверезим, однак у нього відібрали матеріал для аналізів. Військовий був госпіталізований із відкритим переломом ноги та гематомами.

Фото: Нацполіція

Втім на сьогодні у прокуратурі повідомляють, що внаслідок травм у чоловіка було ампутовано кінцівку. Також зазначається, що водій не обрав безпечної швидкості та в’їхав у шлагбаум біля пункту патрульної поліції "Корець".

Фото: Нацполіція

Наразі прокурори скерували обвинувальний акт щодо чоловіка до суду. Зазначається, що він своєї вини у скоєному не визнає. Також на водія подали позов до суду про відшкодування 164 тисяч гривень за лікування пораненого військового.

Нагадаємо, у жовтні водій збив 47-річного військового на блокпості на в’їзді у столицю. Від отриманий травм чоловік загинув на місці події.

Також на початку листопада повідомлялося про ще одну аварію на блокпості. На Закарпатті водій наїхав на 21-річного прикордонника. У поліції казали, що водій наїхав на потерпілого, коли обганяв автомобіль, який зупинили для перевірки.