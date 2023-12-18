Окупантам на Куп'янську напрямку поставили дедлайн до псевдовиборів, – експерт (відео)

Як вважає військовий експерт Олексій Гетьман, до річки Оскіл окупанти можуть дійти, але не здатні її форсувати.

В районі Куп'янська окупанти завдання мають вирішити до 15 березня. Про це військовий експерт Олексій Гетьман у стрімі на "Ми-Україна".

Олексій Гетьман зазначив, що теоретично в окупантів них є можливість взяти місто, а практично — вони задіяли всі сили, але їм нічого не вдається. Їм треба ще вдвічі підвищувати кількість людей, тому атаки навряд чи наразі будуть потужними.

"Саме на Куп’янську у них дедлайн стоїть до 15 березня наступного року – до псевдовиборів президента Російської Федерації", – пояснив Гетьман.

На його думку, до річки Оскіл окупанти можуть дійти. Водночас він зазначив, що самі українські військові, форсувати її не зможуть.

"Максимальний успіх, який на цьому напрямку можливий, це вихід на річку Оскіл", – додав Гетьман.

Бої на Куп’янському напрямку – дані Генштабу ЗСУ

Українські воїни на Куп’янському напрямку, як вказано у звіті Генерального штабу ЗСУ за 18 грудня, відбили 9 атак ворога. Це відбулося в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 8 атак ворога біля Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах.

Нагадаємо, в ОВА заявили, що у Куп'янську можуть запровадити примусову евакуацію сімей із дітьми. Рішення ухвалене, оскільки Куп'янськ перебуває під постійними обстрілами.