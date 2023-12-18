Ексмайор ГРУ та інструктор ПВК "Вагнер" прибув до Амстердама, щоб дати свідчення проти РФ

За словами колишнього російського офіцера, ім'я якого не називають, один із лідерів найманців Дмитро Уткін особисто віддавав накази про страти і розправи над цивільними в Україні. Він готовий "здати" вагнерівців і низку офіцерів із чиновниками в обмін на захист його сім'ї.

Ексмайор Головного управління Генерального штабу Росії (ГРУ) та інструктор приватної військової компанії "Вагнер" прибув до Амстердама і попросив політичного притулку в Нідерландах, щоб дати свідчення про воєнні злочини Росії в Україні. Про це 18 грудня повідомив глава російського правозахисного проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін.

Колишній російський військовий заявив, що готовий постати перед Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі та дати свідчення про воєнні злочини Росії в Україні у 2014-2015 роках на Донбасі та у 2022 році, після повномасштабного вторгнення.

Ексофіцер, ім'я якого не називають, обіймав посаду "начальника" так званого 4-го відділу управління спецоперацій "генпрокуратури ДНР". У своїй явці з повинною він заявив, що готовий дати свідчення щодо наступних осіб і організацій:

держрадник РФ 1-го класу Владислав Сурков, ідеолог проєкту "Новоросія";

депутат Держдуми РФ Олександр Бородай, перший "прем'єр-міністр" ДНР;

командир 10-ї бригади спецзагону ГУ ГШ (в/ч 51532) генерал-майор Сергій Свід (позивний "Рязань", куратор "Редута" і "Вагнера");

ПВК "Вагнер" та інші високопоставлені співробітники ФСБ і міноборони РФ, які курували "спецоперації" в Україні у 2014-2015 і у 2022 роках.

"Я добровільно віддаю себе в руки міжнародного правосуддя, хочу очистити душу і розповісти міжнародному розслідуванню і суду відомі мені факти корупції, військової агресії, злочинів, розкрити незаконні схеми Путіна щодо вторгнення в Україну у 2014 році. Я готовий відповісти за скоєне, але прошу для моєї сім'ї міжнародного захисту, бо на батьківщині за мою громадянську позицію на мене чекає позасудова страта або шантаж через погрози моїй сім'ї задля відмови від свідчень незалежному суду", — заявив ексофіцер.

Він розповів, що понад рік передавав дані правозахиснику Володимиру Осєчкіну, який використовував їх для формування матеріалу в МКС і Офіс генпрокурора України.

За словами ексмайора ГРУ, один із лідерів "Вагнера" Дмитро Уткін особисто віддавав накази про страти і розправи над цивільними в Україні та Сирії.

Сам він був членом групи "Редут", яка, за його словами, з 2021 року воює в Україні. Також судячи з тексту "повинної", 2014 року він узяв участь у "першому вторгненні в Україну", командуючи групою захисту "прем'єра ДНР" Олександра Бородая.

"Ми мимоволі стали співучасниками організованого перевороту на частині України, яким керувала АП Росії", — написав ексофіцер у своїй явці й додав, що був свідком "страшної фальсифікації" на всіх "референдумах" на окупованих територіях.

Нагадаємо, на початку грудня повідомлялося, що на фронті почали з'являтися російські підрозділи "Шторм V", які складаються переважно з колишніх найманців ПВК "Вагнер". Переважно вони діють на Куп'янському напрямку.