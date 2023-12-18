"Бачу ціль": десантник розповів, як розрахунок Javelin знищив 40 одиниць техніки РФ (відео)

За словами протитанкіста, він завжди працює в парі. Його завдання — знайти ціль та надати координати для знищення ракетою. Таким чином бійці знищили щонайменше чотири десятки танків та БМП противника.

Розрахунок протитанкового ракетного комплексу "Джавелін" (ПТРК Javelin) 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України знищив 40 одиниць броньованої техніки ЗС РФ, з яких 14 — це танки. Про це йдеться у відео 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади у Facebook.

Найкраще це вдається розрахунку протитанкового ракетного комплексу "Джавелін", яким командує молодший сержант на псевдо "Гагауз". В одному з боїв розрахунок знищив п'ять одиниць броньованої техніки противника, зупинивши наступ ворожої колони.

Подробиці бойової роботи одного з найрезультативніших протитанкістів 79-ки

Служба зв'язків з громадськістю 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗС України оприлюднила коротке інтерв'ю протитанкіста, де він розповідає про принципи роботи під час боїв.

"Ми завжди працюємо у парі. Коли знаходжу мету, бачу її, даю команду другому номеру: "До бою!". Він готує ракету до бойової роботи. Робимо пуск, і після цього негайно — в укриття", — розповідає боєць розрахунку.

На відео можна побачити нічний бій та запуск ракет в умовах темного часу доби, а також влучання і знищення ворожих танків.

Протитанковий ракетний комплекс "Джавелін" Фото: 79 окрема десантно-штурмова Таврійська

За словами бійця, справу протитанкіста він опанував у своїй бригаді, навчався в інструкторів. Там пройшов підготовку із користування комплексом "Джавелін".

"Наприкінці літа минулого року я зробив свій перший пуск. Після ураження техніки противника в мене з'явився азарт та впевненість у собі та бажання палити ще", — каже "Гагауз".

Нагадаємо, влітку 2023-го Фокус розповідав, як українські захисники на Бердянському напрямку збили ворожий гелікоптер Ка-52. Для цього вони використали американський ПТРК "Javelin".

Також відомо про те, як українські "партизани" почали вже атакувати російських загарбників на території Брянщини з ВОГів. Вони поцілили по оборонних спорудах росіян на кордонах з Україною.

Раніше повідомлялося, що у російських окупантів було гучно у кількох населених пунктах.