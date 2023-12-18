Шведські САУ Archer зробили революцію в контрбатарейній боротьбі в Україні, — експерти

На основі досвіду бойових дій в Україні, і зокрема, ведення контрбатарейної боротьби, американські фахівці розроблять нову стратегію, яка враховуватиме як наявні можливості, так і майбутні потреби артилерії.

У мережі з'явилися кадри бойової роботи шведської 155-мм колісної самохідної гаубиці Archer у складі 45-ї артилерійської бригади ЗСУ в бою проти російських військ. Як розповіли у своєму огляді експерти Army Recognition, ця САУ показала високу ефективність на полі бою, зробивши свого роду революцію в контрбатарейній боротьбі.

Самохідка Archer, пишуть оглядачі, є яскравим прикладом досвіду BAE Systems Bofors у галузі артилерії, поєднуючи в собі точність, мобільність і можливість швидкого розгортання, і внесла свою значну роль у сучасній артилерійській війні.

Шведська гаубиця встановлена на всюдиході Volvo A30D з колісною формулою 6х6. Автоматизована система заряджання дає змогу швидко вступити в бій протягом 30 секунд, що дає змогу ефективно використовувати тактику "стріляй і біжи", яка передбачає ведення вогню і негайне переміщення на нове місце, щоб уникнути контратаки противника.

Також САУ вирізняється високою скорострільністю — до шести пострілів за хвилину — і здатністю швидко передислокуватися після бою.

"Це забезпечує тактичну перевагу, даючи змогу проводити тривалі операції з мінімальним впливом вогню противника", — підкреслюють експерти.

Важливу роль у контрбатарейній боротьбі відіграє і далекобійність артсистем. У випадку з САУ Archer йдеться про дальність до 40 км стандартними боєприпасами та збільшувати дальність стрільби до 60 км високоточними боєприпасами M982 Excalibur.

Оцінка американських фахівців

Військові експерти зі США, пишуть оглядачі, наголошують на важливості артилерійських систем у боротьбі українських сил із російськими військами. Ситуація в Україні підкреслює вирішальну роль артилерії в сучасній війні, тому американські військові з урахуванням досвіду бойових дій розробляють нову стратегію ведення звичайного вогню.

"На цю стратегію впливають уроки, витягнуті з війни в Україні, що підкреслюють важливість як високоточного, так і звичайного вогню. Нова, приділяючи особливу увагу технологічним досягненням", — продовжують експерти.

Зокрема, фахівці звертають увагу на вдосконалення палива для самохідок й систем заряджання гармат.

На закінчення було відзначено ті проблеми, з якими зіткнулися протиборчі сторони. Українські війська відчувають дефіцит 155-мм снарядів, що поставляються заходом, а російська артилерія стикається зі своїми проблемами унормування боєприпасів із власних запасів радянських часів. Через це окупантам доводиться стріляти старими, "непридатними для використання" снарядами.

Нагадаємо, 3 листопада командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський привітав військових з нагоди Дня ракетних військ і артилерії. Зокрема, у момент привітання засвітилася САУ Archer, постачання якої раніше озвучувала Швеція.