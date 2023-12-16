Шведські САУ в справі: ЗСУ показали бойову роботу Archer на Донеччині (фото)

Українська армія має на озброєнні 8 САУ Archer, які відомі високим рівнем автоматизації та дальністю стрільби.

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Швеція передала Україні 8 артустановок Archer. Вони вже працюють на сході України. Про це повідомляє Угруповання Обʼєднаних сил ЗСУ в Фейсбуці.

Військові показали стрільбу зі шведської САУ Archer, яка вважається однією з найкращих у світі. Також було вказано, що машини працюють по ворогу в Донецькій області.

"Українські артилеристи ведуть бойову роботу по російських військах зі шведських САУ Archer", – написали у дописі.

САУ Archer має дальність 60 км Фото: Угруповання Об'єднаних сил/Joint Forces Task Force

Додамо, шведські ЗМІ писали, що для експлуатації машин у Швеції навчили 100 бійців ЗСУ. Така велика кількість військових зумовлена тим, що потрібно не тільки навчитись стріляти з машини, але й організувати функціонування дивізіону: обслуговування машини, підвіз палива, боєприпасів, а також управління та навчання командирів ланки батареї.

САУ Arhcer має високий рівень автоматизації та далекобійність. Звичайним снарядом можна бити на відстань до 40 км, а активно-реактивним до 60 км. Час на розгортання машини складає усього 30 секунд. За 14 секунд артустановка може запустити 3 снаряди й покинути позицію ще до того, як снаряди долетять до цілі.

Бойові стрільби САУ Archer Фото: Угруповання Об'єднаних сил/Joint Forces Task Force

Нагадаємо, 3 листопада в Україні вперше показали шведську САУ Archer на озброєні українських військових.

26 травня в Міноборони України заявили, що ЗСУ отримають шведські САУ Archer.