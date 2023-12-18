ЄС переніс голосування за виділення допомоги Україні: розкрито причину (відео)

За словами глави Європейської ради Шарля Мішеля, рішення про надання Києву фінансування в розмірі 50 мільярдів євро підтримують 26 країн-членів ЄС із 27.

Європейський союз переніс екстрений саміт, на якому мало відбутися узгодження бюджету блоку, а також голосування за виділення Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів євро. Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Александром де Кро 18 грудня.

Мішель зазначив, що засідання європейських лідерів відбудеться 1 лютого 2024 року, а не в січні, як очікувалося раніше. За його словами, причиною затягування стала позиція Угорщини щодо фінансування України.

"Позачерговий саміт ЄС щодо багаторічного бюджету відбудеться 1 лютого... Щоб затвердити допомогу Україні, нам потрібно ще трохи часу, щоб переконати Угорщину", — сказав глава Європейської ради.

Чиновник підкреслив, що рішення про надання Києву допомоги в розмірі 50 мільярдів євро підтримують 26 європейських країн із 27. Єдиним противником ініціативи, як і раніше, є Будапешт.

Пресконференція Шарля Мішеля та Александра де Кро

Нагадаємо, 15 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що наклав вето на виділення для України 50 мільярдів євро від Європейського союзу. За словами політика, до цього питання в ЄС повернуться наступного року.

Раніше, 14 грудня, Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до політичного блоку. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан демонстративно покинув залу під час голосування.