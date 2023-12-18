Кошти на військову допомогу Україні закінчаться в кінці грудня, — Пентагон

За словами контролера Пентагону Майкла Маккорда, Міністерство оборони витрачає останні 1,07 мільярда доларів на закупівлю нової зброї й техніки українським військовим. Уже 30 грудня рахунки будуть порожніми.

У Міністерства оборони США закінчаться гроші на заміну зброї, відправленої в Україну, до 30 грудня, якщо Конгрес не затвердить нове фінансування. Це вперше, коли головне оборонне відомство назвало конкретну дату вичерпання коштів. Про це повідомляє Bloomberg із покликанням на заяву контролера Пентагону Майкла Маккорда.

"Міністерство оборони витрачає останні 1,07 мільярда доларів на закупівлю нової зброї й техніки, які замінять ті, що були вилучені із запасів і відправлені в Україну", — наголосив Маккорд.

За його інформацією, уже через кілька днів, а саме 30 грудня, рахунки будуть порожніми.

"Після того, як ці кошти будуть виділені, департамент вичерпає фінансування, доступне нам для допомоги Україні в галузі безпеки", — написав контролер Пентагону в листі керівникам комітетів із оборонної політики й асигнувань Палати представників і Сенату.

Видання зазначає, що відповідний лист посилить тиск на Конгрес, щоб вийти з глухого кута щодо понад 60 мільярдів доларів, які президент США Джо Байден попросив для допомоги Україні.

Проблеми з фінансовою допомогою США для України: деталі

Нагадаємо, на початку жовтня адміністрація Байдена запропонувала виділити близько 14 млрд доларів на безпеку кордону в межах пропозиції про додаткові витрати в 106 млрд доларів для підтримки України, Ізраїлю, Тайваню й на гуманітарну допомогу палестинцям у секторі Гази.

Однак у середу, 6 грудня, законопроєкт, що передбачає виділення коштів на безпекову допомогу Україні, було заблоковано в Сенаті США. За даними Reuters, співвідношення голосів становило 49 проти 51. Щоб законопроєкт ухвалили, він має набрати 60 голосів.

7 грудня Джо Байден прокоментував відмову представників Республіканської партії голосувати за вищезгаданий законопроєкт. За словами Байдена, республіканці в Конгресі США погрожують припинити підтримку України, якщо не зможуть "провести свою екстремальну політику прикордонного контролю".