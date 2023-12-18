"Трохи безпечніше": у ЗМІ показали бойовий катер, який захищає Київ від атак ЗС РФ (відео)

Російські військові можуть прокладати маршрути ракет та дронів через річки, аби ускладнити роботу українських радарів. У Дніпрі регулярно чергують бійці на бойовому катері, розповіли у ЗМІ.

Український бойовий катер захищає Київ від ракетних атак та ударів БПЛА Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомило видання DW.

Від початку зими Росія посилила обстріли Києва та інших міст України. Катер Військово-морських сил ЗСУ щоночі захищає столицю від російських атак, тоді як вдень екіпаж проводить бойові навчання. За інформацією військових, противник часто прокладає маршрути ракет та безпілотних літальних апаратів річками, аби ускладнити роботу українських радарів. У результаті по Дніпру регулярно чергують бійці.

"Маршрути (ракет, дронів, — ред.) різні, але вони вивчаються, приймаються відповідні рішення та цілі вражаються. Це трохи безпечніше, бо коли повітряна ціль вражається, швидше за все, що вона впаде в акваторію річки Дніпро та не постраждає цивільна інфраструктура та населення", — сказав офіцер ВМС України Ярослав Шевченко.

Нагадаємо, 18 грудня речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат повідомив, що Російська Федерація може накопичувати крилаті та балістичні ракети для нових масштабних атак по Україні. З його слів, ракетні удари в плані кількості застосовуваних боєприпасів зменшилися, як порівняти з літом. Зокрема, у літній період ворог застосовував "Кинджали", крилаті та балістичні ракети, дрони, наразі ж окупанти використовують ракети повітряного базування — Х-101 і Х-555, також "Іскандери" і С-400.

16 грудня Юрій Ігнат пояснив, що повітряна тривога почала тривати довше через те, що ЗС РФ вночі запускають дрони-камікадзе типу Shahed, які можуть кружляти навколо, а не відразу атакувати. Ці БПЛА мають великий запас ходу та двигун внутрішнього згорання. Крім цього, його маршрут окупанти записують у пам'ять апарату перед польотом.