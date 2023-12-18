ЗС РФ накопичують ракети різних типів для масованих ударів по Україні, — Ігнат

За словами спікера ВПС, окупанти більше зосереджені на атаках БПЛА, тому українській протиповітряній обороні необхідно нарощувати засоби зі знищення безпілотних систем.

Related video

Росія останнім часом застосовує для ударів по Україні менше ракет різних типів, використовуючи здебільшого безпілотники Shahed. Таким чином противник, імовірно, накопичує і крилаті, і балістичні ракети для нових масштабних атак по Україні. Про це 18 грудня в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Представник українських ВПС зазначив, що плани ворога визначити не так просто, проте масовані ракетні удари Україна переживає не вперше.

"Ми розуміємо, що ворог накопичує певні засоби. Це крилаті ракети, зокрема. Балістичні ракети, маю на увазі "Іскандер-М". Зрештою такі речі, які відбувалися останнім часом, ми не вперше переживаємо", — сказав спікер.

За його словами, зараз ракетні удари противника в плані кількості застосовуваних боєприпасів дещо зменшилися порівняно з літнім періодом. Росіяни ближче до холодів почали застосовувати ракети повітряного базування, такі як Х-101 і Х-555.

"Тому що ми бачили влітку і "Кинджали", і крилаті ракети, і балістичні, і дрони. Зараз ворог почав ближче до холодної пори застосовувати ракети повітряного базування: Х-101, Х-555. Ну і побачили ми вже і "Іскандери", і ракети С-400, які були застосовані в атаках на Київ", — відповів Ігнат.

Важливо

Вибухи в Києві та Старокостянтинові. Навіщо РФ обстріляла Україну "Кинджалами" в день виступу Путіна

Речник окремо зазначив, що росіяни більше зосередилися на удари із застосуванням безпілотних систем, зокрема, про це свідчить безпрецедентна атака по Києву наприкінці листопада. Таким чином противник має достатній запас дронів, щоб атакувати Україну з різних напрямків.

"Ми вже бачили їхнє рекордне застосування буквально нещодавно на нашу столицю. Тому ракети звісно ворог має і буде ними обстрілювати, але треба нарощувати наші можливості зі збиття ударних БПЛА", — наголосив Ігнат.

Нагадаємо, за інформацією експертів з Defence Express, Збройні сили РФ мають мінімальні запаси далекобійних ракет Х-101, Х-555, Х-55, "Калібр", Р-500, накопичених у жовтні. Однак загроза масованих ударів по Україні залишається.