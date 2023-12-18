Більше, ніж у Чечні: російські елітні "чорні берети" зазнали шалених втрат в Україні

Розслідування журналістів ВВС свідчить, що за майже два роки війни в Україні елітна 155-а бригада морської піхоти російських збройних сил втратила щонайменше 18 офіцерів.

Російська 155-а бригада морської піхоти — так звані "чорні берети", яких вважають елітою армії РФ, втратили щонайменше 234 особи особового складу загиблими. Якщо ж врахувати тяжко поранених, загиблих і зниклих безвісти, то це — понад 1450 людей, тобто до половини штатної чисельності бригади. Про це йдеться в матеріалі ВВС.

За допомогою волонтерів журналістам вдалося встановити імена 234 військовослужбовців 155-ї бригади морської піхоти, які загинули під час вторгнення в Україну.

"Це вчетверо більше, ніж втрати цього підрозділу за десять років війни в Чечні", — йдеться в розслідуванні.

Також ВВС зазначає, що серед загиблих — 18 офіцерів, зокрема, начальник бронетанкової служби підполковник Сергій Москвичев, чотири майори та п'ять капітанів.

Кількість загиблих "чорних беретів" зростає, тож на території 155 бригади заклали алею пам'яті.

"Ми вивчили фотографії зі цвинтарів у Примор'ї та сусідніх регіонах і можемо сказати, що в середньому на кладовищах з'являються імена всіх тих, про кого повідомлялося публічно, і ще приблизно така сама кількість могил військових, про загибель яких не було згадки в ЗМІ чи соцмережах. У кількох десятках могил стояли прапори 155-ї бригади морської піхоти, але місця служби інших загиблих не вдалося встановити, тому ми не внесли їх до списку втрат "чорних беретів", — ідеться в матеріалі.

Отже, навіть за найконсервативнішою оцінкою, втрати особового складу 155-ї бригади можуть перевищувати 1450 осіб із урахуванням загиблих, тяжко поранених і зниклих безвісти. За оцінкою західних аналітиків, на початок вторгнення чисельність 155-ї бригади становила три тисячі осіб, свідчать журналісти ВВС.

Злочини в Бучі та спроба наступу на Вугледар: що відомо про "чорні берети" РФ

Морські піхотинці брали участь у боях із перших днів вторгнення в Україну. "Чорні берети" бригади зазнали суттєвих втрат під час боїв на Київщині.

Зокрема, саме вони вчиняли воєнні злочини в Бучі.

Найбільших втрат бригада зазнала під час кількох спроб наступу на Вугледар Донецької області України від осені 2022 року.

"Водночас значення має не тільки загальна кількість загиблих, а й те, хто вибув зі строю. Тільки в нашому списку підтверджених втрат числяться комбат, два заступники командира батальйону та 5 командирів роти", — ідеться в розслідуванні.

"Шторм Z" і "еліта"

Як зазначають фахівці з ВВС, на те, що "чорні берети" понесли серйозні втрати, вплинули підрозділи "Шторм Z", які сформували з ув'язнених російських зеків і доправили до 155-ї бригади морської піхоти.

"Я дзвонила на гарячу лінію до тихоокеанського флоту, там відповіли, що окрема бригада "Шторм Z" прикріплена до морської піхоти і що там брат. Поясніть мені, я вже нічого не розумію, як так? Брат поїхав із ІЧ-1 міста Архангельськ 14 квітня 2023", — пише в одній із груп із пошуку зниклих військових жінка на ім'я Альона.

Також відомо, що командний склад сприймав зеків як "двоногу тяглову худобу" та своє ставлення навіть не приховував.

"Витратник, необхідний для того, щоб звільнити для важливіших справ своїх штатних бійців", — надають журналісти слова очевидця подій.

Саме велика кількість мобілізованих у складі 155-ї бригади стала однією з причин розгрому морпіхів під Вугледаром.

"Кадри показують, що ці російські сили використовують украй неефективну тактику, яка набагато більше свідчить про той факт, що 155-а бригада морської піхоти, найімовірніше, складається з погано навченого мобілізованого персоналу", — ідеться в матеріалі.

Після початку мобілізації стало очевидним, що російська армія виявилася не готовою прийняти, розмістити й навчити ту масу людей, яку держава спробувала поставити під рушницю. Мобілізованим не вистачало нормального обмундирування та приміщень для проживання. Через це вони часто ночували в погано обладнаних наметових містечках і хворіли.

"Усі думають, морпіхи — це спецназ якийсь елітний, а там звичайні мужики. Андрюха ж простий сантехнік, "термінка" за плечима. І там, крім нього, таких багато, ну якась частина точно", — розповідав друг чоловіка, мобілізованого до 155-ї бригади морпіхів.

Нерідко такі підрозділи тренували за одними спеціальностями, наприклад, як артилеристів, а на фронті перекидали в піхоту. У результаті мобілізовані знову виявлялися на передовій непідготовленими.

Водночас серйозні втрати, яких зазнала 155-а бригада морпіхів, не призвели до її повної дезорганізації. Російському військовому командуванню щоразу вдається заповнити нестачу живої сили на фронті — то за рахунок мобілізованих, то за допомогою ув'язнених і людей, які добровільно підписують контракти з армією та флотом.

Нагадаємо, як сказав український військовий експерт, РФ продовжить атакувати попри втрати, тому що практику СРСР і "м'ясних штурмів" там не забули.

Водночас російські війська продовжують атакувати Авдіївку та просуваються вперед на деяких ділянках. Ідеться про захоплення Авдіївської промзони та позицій на вулицях приватного сектора.