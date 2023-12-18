РФ продовжить атакувати попри втрати: практику СРСР і "м'ясних штурмів" там не забули, — експерт

Щось змінити всередині російського суспільства може тільки бунт, і над цим треба ретельно працювати, вважає військовий експерт Ігор Козій.

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Росія має перспективну можливість мобілізувати не менш ніж 10% свого населення, а ми ще не знищили й половини російських танків із 12 тисяч, тож свої спроби знищити Україну агресор не відкине, але все змінити може тільки бунт у РФ. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий експерт Ігор Козій.

Треба взяти до уваги, зазначає фахівець, що в РФ із часів СРСР залишилося чимало військових заводів, і навіть у Сибіру вони будують нові. Не треба недооцінювати можливості ворога, а не в технічному, а не в людському ресурсі.

"Ми пам'ятаємо щоденники німецьких кулеметників, коли нацисти втрачали розум від того, що радянські солдати з однією гвинтівкою на двох бійців просто йдуть шеренга за шеренгою по трупах, і це божевілля не закінчується, — зазначає Ігор Козій. — В РФ ця доктрина "закидування м'ясом" нікуди не поділася, бо людей там просто не жаліють і не рахують".

Тут можна розраховувати тільки на російський бунт усередині країни-агресорки, зазначає експерт. Саме бунти ломали хребти імперіям, і саме на це треба звертати свою увагу, зазначає Ігор Козій.

Зміна тактики Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного зі знищення більшої кількості окупантів у співвідношенні "1 до 10", а не в утримуванні позицій може спрацювати тільки тоді, коли Кабмін та Верховна Рада створять і нададуть можливості для отримання ЗСУ подібної техніки й озброєння, зазначає військовий експерт.

"Залужний уже зробив помилку, про яку люди не забули, — він обіцяв не починати контрнаступ без необхідної зброї та кількості солдатів, але його почав, — акцентує фахівець. — Результат ми з вами наочно побачили".

У подібній ситуації також винні люди, які повинні допомогати Валерію Залужному у відновленні системи цивільного й демократичного нагляду, який створили підкомітети ВР, зазначає експерт. Саме такий демократичний нагляд дозволяє розв'язувати питання і з технікою, і з кадровою політикою, і з економікою в армії, але наразі нічого не просувається в цьому напрямку.

Сподіватися виключно на допомогу зарубіжних партнерів — це велика стратегічна помилка, вважає Ігор Козій. За його словами, небагато політиків за межами України розуміють, що Путін, як і будь-який диктатор, у разі знищення України не зупиниться, а піде далі.

Повний випуск розмови з Ігорем Козієм незабаром буде опублікований на YouTube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус розповідав, що Данія та Швеція передадуть Україні військової техніки майже на $264 млн. Ці країни використовуватимуть промисловий потенціал для забезпечення постачання нових бронемашин Києву.