Намагаються тиснути: в ЗСУ назвали кількість військових РФ, які наступають під Бахмутом (відео)

Бахмутський напрямок для ЗС РФ є пріоритетним. Ворог хоче продовження подальшої окупації Донецької області, розповів начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо.

На Бахмутському напрямку Збройні сили Російської Федерації зосередили близько 62 тисяч військових. Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо під час телемарафону.

Він зазначив, що кількість окупантів під Бахмутом майже не змінюється, проте ворог підтягує резерви для поповнення втрат, а вони в нього "серйозні".

Втрати ЗС РФ під Бахмутом

Відповідно до статистики ОСУВ "Хортиця" з 1 по 16 грудня ЗС РФ втратили 7997 окупантів на цьому напрямку, тоді як у листопаді — 11 тисяч. Зі слів Фітьо, тенденція йде до збільшення, до кінця місяця ворог може втратити близько 15 тисяч військовослужбовців.

За минулу добу 17 грудня ЗСУ ліквідували 135 росіян та 27 одиниць військової техніки під Бахмутом, розповів Володимир Фітьо.

Мета ЗС РФ під Бахмутом

Бахмутський напрямок для ЗС РФ є пріоритетним, вони намагаються просунутися в сторону Часового Яру. Фітьо переконаний, що метою окупантів є продовження подальшої окупації Донецької області. За його словами, росіяни намагаються тиснути. Під Бахмутом окупанти сконцентрували підрозділи десантників, морської піхоти, штурмові підрозділи Z і V, сформовані з колишніх ув'язнених".

Українські військові перебувають в активній обороні біля Бахмута, вони відбивають ворожі атаки. У неділю 17 грудня ЗСУ відбили шість російських атак. Крім цього противник намагається наступати в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Також ворог застосував 19 БПЛА та здійснив 344 обстріли позицій ЗСУ, додав Фітьо.

Ситуація під Бахумтом: Генштаб ЗСУ

Згідно зі звітом Генштабу ЗСУ, українські військові відбили 17 атак ЗС РФ біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки у Донецькій області. Близько десяти населедних пунктів, зокрема Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, опинилися під артилерійським та мінометним обстрілом.

Бахмутський напрямок

Нагадаємо, 14 грудня військовий 24-ї ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов заявив, що російські військові почали використовувати нову тактику під Бахмутом Донецької області. З його слів, противник лежить під обстрілами, а зранку в штурм ідуть ті бійці, які вижили.

13 грудня аналітики DeepState розповіли, що ЗС РФ наступали під Бахмутом, проте ЗСУ тримали оборону. Українські військові відбили позиції в межах Горлівки та звільнити терикон шахти ім. Гагаріна.