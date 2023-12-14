Всю ніч лежать у багнюці: в ЗСУ розповіли про нову тактику ЗС РФ у Бахмуті

Російські окупанти намагаються витіснити Сили оборони північніше Кліщіївки і захопити лісові насадження, розповів боєць 24-ї ОШБр.

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Російські окупанти в районі міста Бахмут на Донеччині почали використовувати нову тактику. Вони лежать по кілька годин під обстрілами, а потім в бій ідуть ті, хто вцілів. Про це в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" розповів військовий 24-ї ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов.

"Окупанти намагаються тиснути північніше Кліщіївки, хочуть забрати лісовий "апендицит", лізуть туди по багнюці через поле, всю ніч чекають під обстрілами, зранку залишками штурмують", — проінформував він.

Боєць зазначив, що така тактика, на його думку, не для нормальних людей, що свідчить, що противник у ЗСУ більше нагадує "зомбі".

"Добре працюємо скидами, окупанти беззахисні перед ними, десятки трупів вже лежать", — додав Станіслав Бунятов.

Нагадаємо, що на Запорізькому напрямку ЗС РФ почали застосовувати нову тактику для штурмів. Вони пускають перед собою військовополонених Сил оборони.

Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку позиції постійно переходять із рук у руки, а ворог намагається прорвати оборонні рубежі Сил оборони.