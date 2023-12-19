"Це не воїн": командир "К-2" Верес різко розкритикував примусову мобілізацію в Україні

За словами майора ЗСУ Кирила Вереса, Україна програє війну, якщо розглядати її загалом. Він зазначив, що в армію потрапляють люди, які не хочуть воювати і не готові до цього морально.

Для Збройних сил України настав важкий час — вони програють війну, а українці не хочуть служити. Таку думку висловив командир батальйону "К-2" 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, Герой України, майор ЗСУ Кирило Верес в інтерв'ю ТСН.

"Якщо говорити про війну за всі фронти, то ми війну програємо", — висловив свою думку командир батальйону "К-2" Кирило Верес.

Командир батальйону різко розкритикував методи примусової мобілізації в Україні. Він заявив, що такі методи призводять до того, що в армію потрапляють люди, які не хочуть воювати й не готові до цього морально.

"Такий воїн мені не потрібен". — сказав Верес. "Це не воїн. Я хочу, щоб у мій підрозділ люди йшли самі".

Комбат також зазначив, що ситуація на фронті зараз дуже важка. За його словами, Україна програє війну, якщо розглядати її в цілому.

"Ми виживаємо, але не перемагаємо" — сказав він.

Верес додав, що багато українців перестали хотіти воювати, бо втратили надію на швидку перемогу.

"Ми думали, що влітку будемо в Криму", — сказав він. "Але цього не сталося".

Верес підкреслив, що він довіряє своєму командуванню, але не всім його рішенням.

"Я завжди кажу особовому складу всю правду", — сказав він. "Я не хочу створювати ілюзій".

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Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська висловила думку про те, що Генштаб ЗСУ не підтримує демобілізацію через нестачу людських ресурсів.

Раніше військовий аналітик, учасник АТО, колишній командир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий висловив думку про можливе відправлення українських правоохоронців на фронт. За його твердженням, наразі в тилу перебуває значна кількість співробітників поліції.