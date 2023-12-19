Російська ПВК "Редут" набирає найманців із ВІЛ для війни в Україні, — росЗМІ

За словами журналістів, бригада "Святого Георгія" почала приймати людей із ВІЛ і гепатитом. Контракт укладається на 6 місяців. Зарплата — 230 тисяч рублів на місяць.

Приватна військова компанія "Редут", яка підпорядковується Головному управлінню Генштабу Міноборони Росії, вербує на війну в Україні людей з ВІЛ. Про це повідомляє російське видання "Важные истории".

Зазначається, що Telegram-канал бригади "Святого Георгія" 5 грудня повідомив, що відсьогодні розпочалося приймання людей із ВІЛ і гепатитом, аналогічо до підрозділу "Амбрелла". Контракт укладається на 6 місяців. Зарплата — 230 тисяч рублів на місяць (близько 95 тисяч гривень).

Журналісти зазначили, що "Амбрелла" — підрозділ, який раніше існував у ПВК "Вагнер". У ньому якраз служили найманці з ВІЛ і гепатитом.

Повідомляється, що співробітник видання зателефонував за оголошенням і представився чоловіком із ВІЛ, який хоче потрапити на війну в Україну. Рекрутер заявив, що контракт укладається з ПВК "Редут". За його словами, добровольцю з ВІЛ доведеться брати з собою ліки для антиретровірусної терапії.

Видання пише, що хворі на гепатит або інфіковані ВІЛ не можуть укладати контракт безпосередньо з Міноборони Росії.

За словами журналістів, після загибелі глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина найманці почали вливатися до складу Росгвардії. Туди також приймають бійців із ВІЛ і гепатитом.

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