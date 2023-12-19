"Боєздатність знижується": ЗС РФ вивозять техніку та солдатів із Криму на фронт, — "Атеш" (фото)

За даними підпілля, через відсутність чіткого керівництва, а також дезертирство низки офіцерів створюється можливість для наступальних операцій українських військових.

Партизани руху "Атеш" зафіксували переміщення російської техніки та військових із тимчасово окупованого Криму на лінію фронту. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

Окупанти вивозять техніку та солдатів із Криму на фронт

Зокрема, колона вантажівок "КАМАЗ" із військовим персоналом Російської Федерації прямувала на північ від міста Євпаторія.

Згідно з даними партизанів, перекидання відбувається на тлі значних втрат у окупантів, що посилює дезорганізацію у ворожих лавах.

"Маємо інформацію про те, що через відсутність чіткого керівництва, а також дезертирство низки офіцерів боєздатність противника знижується, що створює тло для наступальних операцій українських військових", — зазначили в "Атеш".

Окупанти вивозять техніку та солдатів із Криму на фронт

Нагадаємо, 14 грудня стало відомо, що українські партизани провели успішний нічний рейд вулицями Москви, зокрема, "Атеш" проник у військову частину Національної гвардії Росії, що розташована на вулиці Проєктований проїзд 4579, 56. Підпіллю вдалося відзняти кілька "цікавих матеріалів", їх уже передали Збройним силам України.

11 грудня в партизанському русі "Атеш" розповіли про розвідку військової частини Росгвардії в Котовську Тамбовської області. Партизанам вдалося завербувати російського офіцера зі стройової частини, він поділився важливими списками й інформацією. Також стало відомо, що частина підрозділів Росгвардіі задіяна у війні проти України, унаслідок чого втрати деяких із них сягають 70%.