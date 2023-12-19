Війна РФ проти України диктує нові тренди в обороні, — Міноборони Естонії

За словами міністра оборони Ханно Певкура, Естонія підвищила оборонний бюджет до 3%, зокрема завдяки додатковим інвестиціям. За рік витрати збільшилися майже на 400 мільйонів євро.

Витрати на оборону поточного року в Естонії значно зросли порівняно з попереднім, і прогнозується їхнє подальше збільшення у 2024 році. На думку міністра оборони країни Ханно Певкура, війна між Росією та Україною змусила країну переглянути свої пріоритети в галузі безпеки, роблячи зміцнення оборонного потенціалу нагальною необхідністю. Про це повідомляє ERR.

Протягом останніх десяти років оборонний бюджет Естонії підтримувався на рівні близько 2% від ВВП. Однак у поточному році він зріс майже до 3%, що значною мірою зумовлено додатковими інвестиціями. У 2022 році країна спрямовувала на оборону 776 мільйонів євро, тоді як у поточному році цей показник становив уже один мільярд 132 мільйони євро. За рік витрати збільшилися на майже 400 мільйонів євро.

Збільшення витрат пов'язане, зокрема, з великими закупівлями військового спорядження і техніки, таких як системи залпового вогню, засоби ППО, нові броньовані машини для піхоти і вантажівки. Також заплановано нові тендери на наступний рік.

"Щодо дронів у нас є концепція. Ми вивчаємо, які дрони нам більше підходять, тому що їх два види — для розвідки й ударні. Якщо ж говорити про дрони-камікадзе, то тендери в нас уже укладені", — сказав міністр.

Згідно з висловлюванням міністра оборони, досвід воєнних дій Росії проти України показав, що приблизно 60% безпілотних літальних апаратів-камікадзе не досягають своєї цілі. У зв'язку з цим у поточному році Естонія провела тендер на придбання засобів для протидії безпілотним літальним апаратам.

Певкур наголосив, що війна Росії з Україною встановлює нові стандарти ведення бойових дій, а отже, формує нові тенденції у сфері оборони, на які Естонії необхідно швидко реагувати. Окрему частину видатків країни буде виділено на надання подальшої військової допомоги Україні, що планується зберегти й наступного року.

"Ми щодня в контакті з українцями, щоб розуміти, чого вони потребують і, звісно, ми хотіли б бачити, що й інші країни поставлять за мету, щоб виділяти на допомогу Україні щорічно по 0,25% від ВВП", — додав Певкур.

Очікується, що 2024 року оборонні видатки Естонії перевищать 3% від ВВП, зокрема, за рахунок додаткових інвестицій, і становитимуть один мільярд 332 мільйони євро — більше на 200 мільйонів, ніж 2023 року. Водночас у наступні роки такого стрімкого зростання оборонних витрат у Міноборони Естонії не очікують.

Нагадаємо, на початку грудня в прикордонному управлінні естонської поліції пригрозили Росії закриттям кордонів. Естонців закликали не їздити в РФ, щоб не опинитися "в глухому куті".

Естонський глава МЗС Маргус Цахкна закликав організувати спецтрибунал щодо воєнних злочинів президента Росії Володимира Путіна. За його словами, мета лідера країни-агресора — знищити Україну, її націю і західні демократії.