Вигідні умови та посада: у Міноборони пояснили, чи стане рекрутинг альтернативою мобілізації

Речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк підкреслив, що вже на початковому етапі запровадження проєкту є заявки й відгуки від українців. Проте оцінити загальні результати рекрутингової системи можна буде приблизно через два місяці.

Рекрутинг — це спосіб покращити сервіс для військовозобов’язаних, які готові приєднатися до Збройних сил України. Однак, він не є заміною мобілізації. Про це повідомив начальник пресслужби Міністерства оборони Ілларіон Павлюк в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, поява рекрутингу і зусилля, які спрямували на можливість для громадян доєднатися до української армії та обрати певну спеціальність — "не означають, що більше нікому не треба захищати країну".

"Те, що я зараз чую, ті висновки, які роблять з публічних заяв, звучать так, ніби ми запровадимо рекрутинг, значить тепер підуть воювати лише ті, хто хочуть, а всі інші не підуть. І тепер всі зможуть піти на якісь спеціальності, які не пов’язані з бойовими діями, а воює нехай хтось інший", — розповідає Павлюк.

Речник Міноборони наголошує, що захищати країну — це обов'язок кожного громадянина. Рекрутинг запровадили не для того, аби українці не пішли до війська, його створили, щоб ті, хто хоче воювати, змогли обрати вигідні для себе умови та спеціальності.

Речник Міноборони про рекрутинг. Дивитися з 21:27

Крім того, Павлюк підкреслив, що вже на початковому етапі запровадження системи рекрутингу є заявки й відгуки від українців. Проте, оцінити загальні результати можна буде приблизно через два місяці.

"Щоб нормально оцінити, треба дивитися, скільки умовно з тих людей, які зацікавилися цим, реально дійдуть до ВЛК. Скільки з них потім виявляться придатними до служби й опиняться у війську", — зазначив він.

Нагадаємо, 5 листопада голова Міноборони Рустем Умєров підписав Указ про затвердження Концепції військової кадрової політики на найближчі 5 років. Зокрема, відбудеться перехід на контрактну військову службу замість призову до армії.

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова розповіла, що зарплата рекрутованих військових залежатиме від посади й виконаного завдання. Натомість грошове забезпечення рекрутованого бійця не відрізнятиметься від мобілізованого або того, який підписав контракт.