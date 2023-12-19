Путін назвав Росію "єдиним гарантом суверенітету та цілісності" України (відео)

За словами глави Кремля, "західні землі" Україні віддав Йосип Сталін після Другої світової війни, а ті країни, які втратили ці території, в першу чергу Польща, хочуть їх повернути.

Російська Федерація була єдиним гарантом, який забезпечував суверенітет та цілісність України. Про це заявив президент Росії Володимир Путін на розширеному засіданні колегії Міністерства оборони.

"Єдиним гарантом, це я вже говорив, це проскакувало, єдиним гарантом суверенітету та територіальної цілісності України була Росія", — сказав він.

За словами Путіна, країна-агресор, коли "створювала СРСР, передала разом із населенням російські історичні території" та вкладала туди "величезні ресурси".

Крім того, президент РФ додав, що "західні землі" Україні віддав Йосип Сталін після Другої світової війни.

"Віддав частину польських земель, Львів і так далі, скільки там, декілька областей. Там 10 мільйонів людей проживає. Щоб не ображати поляків, компенсував їхні втрати за рахунок Німеччини… Частину відібрав у Румунії, частину у Угорщини. Все віддав туди — в Україну", — заявляє диктатор.

Путін також додав, що люди, котрі там проживають, хочуть повернутися на свою "історичну Батьківщину".

"А ті країни, які втратили ці території, в першу чергу Польща, сплять і бачать, як повернути. В цьому сенсі тільки Росія могла бути гарантом територіальної цілісності України", — підкреслив президент РФ.

Нагадаємо, раніше на розширеному засіданні колегії Міноборони Путін заявив, що Росія не збирається відмовлятися від своїх цілей у межах так званої "СВО". Він додав, що зараз російські війська нібито володіють ініціативою.