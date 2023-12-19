"Слабких вже вбили": речник ЗСУ пояснив дії мобілізованих росіян в районі Авдіївки (відео)

Навіть два-три тижні в умовах інтенсивної війни дають певний бойовий досвід, який використовують окупанти для виживання, заявив Олександр Штупун.

В районі Авдіївки Донецької області залишилися мобілізовані, які вже дещо повоювали. Подробиці розповів речник пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі програми "Лінія фронту".

Він зазначив, що фактично залишилися ті, хто має бойовий досвід. Військовий закликав не недооцінювати ворога. Навіть два-три тижні в умовах інтенсивної війни дають певний бойовий досвід, який використовують окупанти.

"Слабких вже вбили", – повідомив Штупун.

Речник також додав, що російські війська постійно експериментують. Ворог міняє напрямки атак.

"Вони починають більше виживати", – додав Олександр Штупун.

Ситуація в районі Авдіївки від Генштабу ЗСУ

На Авдіївському напрямку, як йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ, українські захисники й надалі стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські захисники стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони відбили 11 атак противника в районах міста та ще 13 атак біля Сєверного, південніше Тоненького, Невельського та Первомайського Донецької області.

Нагадаємо, 18 грудня аналітики DeepState повідомили, що окупанти захопили промзону Авдіївки. На східному фронті ворог використовує чисельність особового складу, щоб отримати тактичні переваги на полі бою. На деяких напрямках росіяни мають просування. Ворогу вдається просунутись вперед, кидаючи вперед подекуди у вісім разів більше солдатів, ніж на певній ділянці мають ЗСУ.