Жалості немає: у ЗСУ назвали три категорії окупантів, які воюють на фронті (відео)

Російські військові розуміють, куди й для чого йдуть та проти кого. Лише двоє з десяти окупантів вірять у "священну війну проти України", розповів український боєць Кирило Верес.

Командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Кирило Верес заявив, що є три категорії російських окупантів. Про це він повідомив в інтерв'ю "ТСН.ua".

Він вважає, що з десяти лише двоє росіян вірять у "священну війну проти України", і це лише тому, що ті думають, що "ідейних" нібито не б'ють.

"Є три категорії людей: ідейні — їх дуже мало, навіть якщо вони і їдуть до нас з ідеєю, але ми взяли одного такого в полон, у якого ідея закінчилась на наступний день після того, як він приїхав на територію Луганської області", — сказав Кирило Верес.

З його слів, також є ті росіяни, які йдуть воювати за гроші, та мобілізовані, яких забрали й у яких немає вибору, — це більше "ЛНР" та "ДНР". На думку Вереса, інші прекрасно розуміють, куди й для чого йдуть та проти кого, зокрема і якщо йдуть в наступ з криком: "укроп, помри". Він наголосив, що жалося до ворога немає та не було.

"Звідки їй (жалості, — ред.) взятися? Це ворог, який хоче вбити мене, мою сім’ю, захопити мою країну і жити в мене в домі. Звідки в мене може бути якась жалість? Взагалі немає", — наголосив він.

Верес додав, що в нього є робота як контрактника Збройних сил України та чоловіка — захищати країну.

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Нагадаємо, 19 грудня міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу заявив про плани збільшити армію до 1,5 мільйона військовослужбовців, серед яких 670 тисяч контрактників. З його слів, цього року ЗС РФ укомплектували та оснастили дві загальновійськові армії, змішаний авіаційний корпус 50 з'єднань та військових частин.

18 грудня військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, що ворог прикривається українськими полоненими під час атак, як нацисти під час Другої світової війни. Він наголосив, що тим самим окупанти порушують базові норми Женевської конвенції.