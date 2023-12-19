"Фокус зміщений": у Міноборони прокоментували видачу повісток у публічних місцях (відео)

Речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк наголошує, що нині суспільству варто звернути увагу на тих військових, які не можуть піти, наприклад, у відпустку, бо їх немає кому замінити.

Військовозобовʼязаним українцям видають повістки у публічних місцях, аби проінформувати тих, хто не оновлює свої облікові дані у військкоматах. Про це заявив керівник управління преси та інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, багато людей заявляють про готовність доєднатися до Збройних сил України у випадку, "якщо їх покличуть". Однак чимало військовозобов’язаних не оновлюють свої облікові дані, чим порушують закон.

"Як покликати? Як всім цим людям повідомити, що вони потрібні?", — каже Павлюк.

Речник Міноборони видачу повісток у публічних місцях. Дивитися з 30:50

Речник Міноборони наголошує, що нині в суспільстві існує потреба змістити фокус із тих, хто обурюється повістками, які їм роздають у публічних місцях, на військових, які не можуть піти, наприклад, у відпустку, бо їх немає кому замінити.

"Чомусь у нас фокус дуже сильно зміщений у бік тієї меншості, яка обурюється, що вони не розраховували, що їм у ресторані принесуть повістку і вони б хотіли інакше. А чому фокус не зміщений в бік вояків на фронті, які елементарно у відпустку не можуть піти, тому що командир не пускає, бо "тебе треба кимось замінити"?", – зазначив він.

Нагадаємо, що 7 грудня в Закарпатській області представники ТЦК та СП разом із поліцією завітали в оздоровчо-рекреаційний комплекс "Косино". Вони роздали повістки чоловікам, які там відпочивали.

Раніше військкоми на Закарпатті навідалися до спортивних залів в Мукачеве та Хусті й видали чоловікам повістки, які займалися на тренажерах.